川普造勢遭飛機闖入禁飛區！　F-16戰機急升空攔截

▲川普28日在亞利桑那州舉行造勢活動時,一架小型飛機突然闖入上空的禁航區。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國總統川普28日在亞利桑那州布爾海德市(Bullhead City)造勢期間,一架飛機突然飛入禁航區,且對最初的攔截程序沒有反應,於是北美防空司令部(NORAD)派出了一架F-16飛機升空驅趕。

據CNN報導,NORAD發言人科尼利奧(John Cornelio)在聲明中指出,這家小型飛機是在美東時間28日下午進入總統造勢活動上空空域,在最初的攔截程序啟動後,它並未做出回應,因此NORAD派出一架F-16飛機升空驅趕。

(2/2) The violating aircraft was non-responsive to initial intercept procedures, but established radio communications after NORAD aircraft deployed signal flares. The aircraft was escorted out of the restricted area by the NORAD aircraft without further incident. #WeHaveTheWatch