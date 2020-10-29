川普造勢遭飛機闖入禁飛區！　F-16戰機急升空攔截

▲川普28日在亞利桑那州舉行造勢活動時，一架小型飛機突然闖入上空的禁航區。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普28日在亞利桑那州布爾海德市（Bullhead City）造勢期間，一架飛機突然飛入禁航區，且對最初的攔截程序沒有反應，於是北美防空司令部（NORAD）派出了一架F-16飛機升空驅趕。

據CNN報導，NORAD發言人科尼利奧（John Cornelio）在聲明中指出，這家小型飛機是在美東時間28日下午進入總統造勢活動上空空域，在最初的攔截程序啟動後，它並未做出回應，因此NORAD派出一架F-16飛機升空驅趕。

(2/2) The violating aircraft was non-responsive to initial intercept procedures, but established radio communications after NORAD aircraft deployed signal flares. The aircraft was escorted out of the restricted area by the NORAD aircraft without further incident. #WeHaveTheWatch — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) October 28, 2020

他補充，非法闖入禁航區的小型飛機在NORAD部署信號彈後成功與F-16取得無線電通話，隨後被護送出禁區，未發生進一步衝突。人在現場的CNN記者表示，他從地面上無法看見小型飛機的身影，但他可以聽到頭上戰鬥機的聲音與現場人士和總統的反應。

在飛機引擎聲傳來時，美國特勤局特工（USSS）迅速靠向總統，但他們並沒有走上舞台。川普則表示，這架飛機「大約有四天了」，還吹噓他為軍方提供的資金，「我喜歡這個聲音，我喜歡，但你不知道為了把那些笨蛋弄到那裡去，我經歷了什麼，我必須從民主黨人那裡弄到那筆錢。」川普認為，這架小型飛機不過是「在向總統『炫耀』」。

▲川普的支持者在亞利桑那州的造勢活動上情緒高昂。（圖／路透）

當飛機飛過頭頂時，人群大聲歡呼，高喊著「U-S-A」（美國），表達他們對國家的自豪感，還有一名男子喊道，「這就是自由的聲音！」

川普在亞利桑那州的造勢是他競選活動的最後衝刺，以確保他4年前贏得的州今年也同樣是他的囊中之物。不過，據《紐約時報》統計資料顯示，亞利桑那州在27日的新增病例仍有965宗，但28日參加集會的民眾仍未保持社交距離，讓人擔心川普的造勢活動又將成為防疫破口。

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