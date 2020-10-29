「電郵門」火燒上身！拜登胞弟裝傻拒回應　怒回記者：不要煩我

▲吉姆．拜登（左）與妻子莎拉（右）於2011年現身白宮，出席華府國宴。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國民主黨總統候選人拜登捲入次子杭特（Hunter Biden）的電郵門風波。他的親弟弟吉姆（Jim Biden）於28日拒絕回應，不願回答任何問題，最後甚至直接要求記者「不要再煩我了」。

吉姆在位於馬里蘭州東岸（Eastern Shore）的住宅外，被《福斯新聞》記者詢問電郵門事件。他站在車道上，屢次拒絕回答家族海外事業的問題，絕口不提拜登是否知情，「我不想要評論任何事情」，被問及是否願意回答問題時，立刻堅決回應，「不」。

EXCLUSIVE - WATCH: Joe Biden's brother Jim refuses to answer questions about family’s business dealingshttps://t.co/UgGS644yjV — Fox News (@FoxNews) October 29, 2020

記者也提起他與杭特前商業夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）見面一事。但吉姆卻說，「你們在說什麼啊？請你們不要再煩我了，好嗎？」，接著直接走進屋內，不予理會。

▲鮑布林斯基（Tony Bobulinski）與拜登家族有過密切商業往來。（圖／達志影像／美聯社）

此前一天，鮑布林斯基在《福斯新聞》節目「塔克．卡爾森之夜」（Tucker Carlson Tonight）上表示，拜登否認知悉或涉入兒子的外國交易，簡直就是「公然的謊言」。他曾經擔任中國華信能源公司（CEFC）合資企業「SinoHawk Holdings」的執行長，並稱上述兩間企業與拜登家族具有夥伴關係。

鮑布林斯基在節目上表示，他早於2017年就開始擔心拜登與中資企業的關聯，並在半島大飯店（Peninsula Hotel）的小木屋內，向吉姆表達擔憂，「我記得我當時說，『你們是怎麼做到的？你們不會擔心嗎？」對方笑著回應，可以利用「合理推諉」（Deniability）脫身。

合理推諉又被稱為「似是而非的否認」，指涉高級官員否認知情或應負責他人犯下的惡行，即使他們確實知情、涉入或刻意忽略，都因缺乏充分參與證據，而能夠擺脫責任。

拜登對於鮑布林斯基的說法保持沉默，其競選團隊28日也拒絕對此發表評論。

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