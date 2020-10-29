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精神疾病成免死符！韓雙刀魔「堵門放火」砍死5鄰居...終審僅判無期

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▲▼南韓晉州市公寓雙刀殺人魔安仁得，終審被判無期徒刑。（圖／達志影像）

▲南韓晉州市公寓雙刀殺人魔安仁得，終審被判無期徒刑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓自稱患有「思覺失調症」的冷血雙刀殺人魔安仁得（안인득，音譯），曾於2019年4月事先購買汽油、生魚片刀，在慶尚南道晉州市所居住的社區公寓大樓，趁著深夜睡夢時分縱火，堵在樓梯口砍殺急忙逃生的鄰居，造成至少22人傷亡，今（29）日被大法院終審以期患有精神疾病、身心脆弱為由判處無期徒刑。

根據當時警方調查，現年43歲的安仁得是晉州市加佐洞303棟公寓第406號房的住戶，犯案前先是到加油站購買汽油，2019年4月17日凌晨4時29分，在家中堆滿報紙等易燃物，接著在房內點火引燃，還趕忙取出3月中旬從市場買來的2把各長34公分的生魚片刀與24公分廚刀。

▲▼南韓晉州市公寓雙刀殺人魔安仁得，終審被判無期徒刑。（圖／達志影像）

▲安仁得事先購買汽油，蓄意縱火公寓。（圖／達志影像）

等到大火開始在整棟公寓燃燒後，安仁得便在2至4樓的逃生樓梯間遊走，砍殺急忙逃生的鄰居，連熟識的親友女兒和提醒其逃生的住戶也不例外，造成5人死亡、17人輕重傷。火勢在消防人員到場後20多分鐘後撲滅，安仁得也於4時50分被警方以空氣砲、電擊棒、手槍逮捕。事後在法院審判時，出席作證的鄰居表示，安仁得刀刀致命，皆往大動脈砍去。

根據《韓國日報》，先前一審法官判處安仁得死刑，認為其充分具有辨別事務的能力；然而二審卻以大檢察廳與治療監護所的精神鑑定為由，認定其在患有精疾病時犯罪，因此減刑至無期徒刑；而大法院終審維持二審宣判結果。

▲▼南韓晉州縱火隨機殺人案（圖／路透社）

▲當時公寓大樓前血跡斑斑、怵目驚心。（圖／路透社）

據悉，安仁得確實有「思覺性失調症」等精神病史，也曾因此入住精神科醫院治療，但卻於2016年擅自停藥，此次公寓火災殺人案的受害者皆為手無寸鐵的少女、老人、殘疾人士，引發南韓社會公憤。

►與惡的距離就在樓下！　「放火後守在樓梯」男雙刀砍殺18名住戶
►罹精神病照判死刑！韓雙刀魔「堵門放火」連殺5鄰居　法官：不懺悔沒救了

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