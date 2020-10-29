男司機拍影炫耀酒駕「6分鐘」發生致命車禍　車上4人只有他獨活

▲男子開車做錯誤示範，還導致女友與2名朋友送命。（圖／翻攝自twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國德州47歲男子莫雷洪(Camilo Morejon)開車時不但喝酒，還拍影誇讚「喝酒讓我開車技術變更好」，結果影片拍完沒多久就發生嚴重車禍，導致車上4人只有他1人存活，死亡的3名乘客中還包含他的女友，被控3項過失殺人罪與酒駕罪。

莫雷洪25日上午7時開車前往休斯頓市西北方的澤西村(Jersey Village)，不但在車上飲酒作樂還拍直播影片炫耀，坐在副駕上的女友也看起來十分開心，手上也拿著啤酒正在飲用，結果下秒就發生恐怖車禍，他們的車與一輛皮卡車相撞，造成車上3名乘客身亡，他與皮卡車司機皆身受重傷。

哈里斯郡(Harris County)檢察官泰爾(Sean Teare)表示，莫雷洪當日上午7時47分拍攝影片，結果6分鐘後7時53分就發生車禍，「我們很少能像這樣即時看到被告的行為與可怕車禍，但就像影片看到的那樣，呈現出他們失去生命前的一瞬間」。目前皮卡車司機情況仍然十分危急，莫雷洪若是罪成將有可能面臨80年刑期。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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