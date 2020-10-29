飛官朱冠甍從小熱愛戰機曾曝：飛到274都有「夢想成真」的感覺

▲朱冠甍從小熱愛戰機。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

空軍台東志航基地29日發生F-5E墜海戰鬥機墜海起火意外，飛行員朱冠甍雖及時跳傘逃生，但送醫後仍因大量吃水，搶救不治。朱冠甍從小就熱愛戰機，他曾寫下，5歲時初次和F-5E戰機5274號見面，長大後而是坐在艙內，枕戈待旦，每每飛到這架飛機都有夢想成真的感覺。

朱冠甍不幸驟逝，熱愛飛行的他，常常在社群平台紀錄飛行員生活。他4月曾在臉書發文，貼出5歲時與F-5E戰機5274號合照。

他感性寫下，「25年前，首次見面，那年我5歲；20年後，再次見面，那年我25歲。約莫5年多前，再次和274碰面；事隔20年，已不是童言童語，站在艙外，而是坐在艙内，枕戈待旦。」

朱冠甍透露，如今每每飛到274，都有一種夢想成真的感覺。夢想不能只有紀錄備查、造冊管制，人生還有幾個20年？還是要勇敢追夢的，對吧？

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