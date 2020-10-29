人妻找東西受困老公車上　4小時高溫活活悶死「到處都是指印」

▲佛州發生女子受困高溫車上被悶死事件。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州56歲女子保利諾(Clara Paulino)跑去丈夫車上找東西時，不慎被鎖在車內長達4個小時，結果被人發現時已經身亡，案件報告近來出來顯示，她為了打破車窗手上有許多瘀傷，在車內到處留下她的指印。

居住在邁阿密的保利諾，8月21日下午1時進老公的警車中找東西，結果被受困在警車後座，由於警車為了防止犯人逃跑，後門會設計成無法自行打開的機關，又有安全隔板讓她無法跑到前座，身上剛好沒帶手機的她，就在32度高溫被困在車上長達4小時，直到下午5時30分才被兒子發現。

當局近來發布調查報告顯示，保利諾的丈夫因為剛完成通霄的執勤，所以返家後便一直在睡覺，患有糖尿病與甲狀腺疾病的保利諾，死因為中暑，車上到處都是她的指印。

調查人員表示，「很顯然，她當時非常恐慌，一心只想趕快下車」，手上還有明顯瘀傷，表明她為了下車曾試圖敲碎車窗，但警車的設計宛如牢不可破的籠子，讓她無法逃脫才會導致這起不幸事件。

▼女子死因近來出爐。（圖／翻攝自Facebook）

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