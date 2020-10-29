BBC解析美中台！美一周2度對台軍售　「戰略模糊→明確」說法熱議

▲美國批准對台軍售，包括海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、岸置魚叉反艦飛彈等，總額逾新台幣1196億元。圖為海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國7天內兩度批准對台軍售，引發中方強烈不滿，揚言派戰機飛越台灣上空。只不過，美國向來對台採取戰略模糊政策，如今外界也開始議論，美方是否正逐漸轉向戰略明確。

BBC中文網報導，這是美國總統川普上任後第9次宣布對台軍售，彰顯美台關係升溫，但北京政府同時做出反制，讓解放軍過去數月在台海周遭軍演，多次越過台海中線，美國軍機也多次出現在台灣周邊海域上空。隨著美台關係升溫，也讓北京政府態度更趨強硬，展開「狼戰外交」對付美國。

國際關係專家汪浩表示，依據《台灣關係法》，中國一旦侵台，美方將嚴重關切，但不一定會直接出兵護台，因為並無明文規定，但想在法律範疇外突破戰略模糊的趨勢已經出現。

▲岸置機動型魚叉反艦飛彈（Harpoon Coastal Defense）。（圖／Defense Media Agency）

放眼國際社會，美中衝突不僅僅只是關稅貿易戰，雙方也在科技產業競爭，川普也推出印太戰略計劃，在任內通過《台灣旅行法》、《2018年亞洲再保證倡議法》等友台法案，且軍售頻繁，美國政府高層訪台，讓外界開始議論，美方是否正逐漸從戰略模糊轉向戰略明確。

在美台斷交後，美方對台政策始終維持戰略模糊（Strategic Ambiguity），也就是台海若發生危機，美方對於是否介入保有一定空間。反過來說，戰略明確則主張美國要盡早在危機發生前，讓北京政府瞭解華府勢必軍事干預，藉此使得台海衝突不會升溫或發生。

華盛頓智庫「2049計劃研究所」研究員莊宛樺坦言，白宮只要不言明保衛台灣，美國政府的戰略模糊政策依舊有效。

華府智庫「全球台灣研究中心」研究員張倚維指出，美方現今並未正式拋下戰略模糊的動作，因為此舉將會破壞一個中國原則，將導致美中關係崩潰，未來若要走向戰略明確，屆時需要亞洲盟友的支持與協調，如今應該要把重點放在台灣建設軍事防禦能力及加強威懾力，形塑出強大的台美威嚇力量，面對中國武力侵台威脅。

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