英國1天增10萬確診　單日感染數「9天就翻倍」11月底恐日增百萬人

▲歐洲新冠肺炎爆發第二波疫情，英國研究顯示，每9天英國的單日感染人數就翻1倍。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

據倫敦帝國學院（Imperial College London）研究顯示，英國目前每日有近10萬人感染新冠肺炎，而且每9天數字就翻倍，加上正在迅速接近春季的感染高峰，如果情況一直沒有改變，到11月底時，每天將有超過100萬人染疫。法國與德國的每日新增確診人數都創下各自的新高，並針對餐廳、酒吧等採取封鎖措施。

根據BBC報導，倫敦帝國學院的React-1研究深具影響力，因為它是英國針對新冠疫情的最新評估，有近8.6萬名志願者參與。此研究將16日到25日搜集的數據與9月底的數據比較後發現，自上一輪以來感染人數增加了1倍多，每78人中就有1人呈陽性，且在不同年齡區段人數都在上升，目前每天有9.6萬人染疫。

報告顯示，每日新增確診人數隔9天就翻倍，如果這個情況持續下去，到11月底前，每天將有超過100萬人感染。研究者埃利歐（Paul Elliott）教授表示，我們正處於第二波疫情的關鍵期。另一名研究者賴利（Steven Riley）教授也說，這意味著「目前的防疫措施還不夠」，無論如何必須在聖誕節前有所改變，依研究結果來看必須盡早採取行動。

歐洲各國疫情持續升溫，除了確診共94萬例的英國以外，法國的總確診數飆高到近128萬例，一舉超越西班牙成為全球第5大染疫國，總統馬克宏28日緊急宣布，再度進入全國封鎖狀態，非民生必需行業全面關閉。另外，德國單日約1.5萬人確診也破自身新，總理梅克爾表示，自11月2日起關閉餐廳酒館、電影院等設施，包含德甲聯賽在內的運動賽事也恢復閉門競技。