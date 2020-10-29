　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國1天增10萬確診　單日感染數「9天就翻倍」11月底恐日增百萬人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎、世界疫情、COVID-19篩檢。（圖／路透）

▲歐洲新冠肺炎爆發第二波疫情，英國研究顯示，每9天英國的單日感染人數就翻1倍。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

據倫敦帝國學院（Imperial College London）研究顯示，英國目前每日有近10萬人感染新冠肺炎，而且每9天數字就翻倍，加上正在迅速接近春季的感染高峰，如果情況一直沒有改變，到11月底時，每天將有超過100萬人染疫。法國與德國的每日新增確診人數都創下各自的新高，並針對餐廳、酒吧等採取封鎖措施。

根據BBC報導，倫敦帝國學院的React-1研究深具影響力，因為它是英國針對新冠疫情的最新評估，有近8.6萬名志願者參與。此研究將16日到25日搜集的數據與9月底的數據比較後發現，自上一輪以來感染人數增加了1倍多，每78人中就有1人呈陽性，且在不同年齡區段人數都在上升，目前每天有9.6萬人染疫。

報告顯示，每日新增確診人數隔9天就翻倍，如果這個情況持續下去，到11月底前，每天將有超過100萬人感染。研究者埃利歐（Paul Elliott）教授表示，我們正處於第二波疫情的關鍵期。另一名研究者賴利（Steven Riley）教授也說，這意味著「目前的防疫措施還不夠」，無論如何必須在聖誕節前有所改變，依研究結果來看必須盡早採取行動。

歐洲各國疫情持續升溫，除了確診共94萬例的英國以外，法國的總確診數飆高到近128萬例，一舉超越西班牙成為全球第5大染疫國，總統馬克宏28日緊急宣布，再度進入全國封鎖狀態，非民生必需行業全面關閉。另外，德國單日約1.5萬人確診也破自身新，總理梅克爾表示，自11月2日起關閉餐廳酒館、電影院等設施，包含德甲聯賽在內的運動賽事也恢復閉門競技。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
路邊尿尿竟奪一命！貨車臨停機車道　騎士追撞爆頭慘死
八三夭摔麥道歉了！　還原事發起因
水逆、火逆一起來！　11月運勢只有4星座逃過影響
快訊／燦烈被爆「劈腿10多人」　SM沉默半天終於回應
男友出軌52歲陸大媽！認識隔天就上床　她崩潰PO出長相
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

直逼美國！印度新冠確診衝破800萬例　單日近5萬人染疫

憂成女版譚德塞！美國挺南韓俞明希選WTO秘書長：懼奈及利亞親中

「骷髏頭」當家中擺設！1年後竟找到「主人」　驚曝家族殘殺內幕

活活勒死懷孕6個月女友　冷血男棄屍高速公路「全被監視器拍下」

英國1天增10萬確診　單日感染數「9天就翻倍」11月底恐日增百萬人

蔡英文遭鎖定！澳研究：中國網軍嚴重干預外國選舉　台灣受害深

人妻找東西受困老公車上　4小時高溫活活悶死「到處都是指印」

川普造勢遭飛機闖入禁飛區！　F-16戰機急升空攔截

杭特與解放軍有關係！自稱中企常務董事　要求報銷629萬元開支

「電郵門」火燒上身！拜登胞弟裝傻拒回應　怒回記者：不要煩我

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

內湖捷運站驚現「剪髮變態魔」！女子摸頭抓下一撮斷髮：驚悚炸裂

傻柯基一頭撞上玻璃「懷疑汪生」　呆萌模樣老爸噴笑：抱歉沒教過

直逼美國！印度新冠確診衝破800萬例　單日近5萬人染疫

憂成女版譚德塞！美國挺南韓俞明希選WTO秘書長：懼奈及利亞親中

「骷髏頭」當家中擺設！1年後竟找到「主人」　驚曝家族殘殺內幕

活活勒死懷孕6個月女友　冷血男棄屍高速公路「全被監視器拍下」

英國1天增10萬確診　單日感染數「9天就翻倍」11月底恐日增百萬人

蔡英文遭鎖定！澳研究：中國網軍嚴重干預外國選舉　台灣受害深

人妻找東西受困老公車上　4小時高溫活活悶死「到處都是指印」

川普造勢遭飛機闖入禁飛區！　F-16戰機急升空攔截

杭特與解放軍有關係！自稱中企常務董事　要求報銷629萬元開支

「電郵門」火燒上身！拜登胞弟裝傻拒回應　怒回記者：不要煩我

「願朱冠甍一路好走」　國民黨團：再多撫卹也無法追回失去的生命

林玫玲／《Missing：他們存在過》失蹤讓思念永不止息

華航eMall開放會員哩程全折抵　「1000哩折90元」最高省近萬元

八三夭演出怒摔麥克風挨批　廠商緩頰「已達成共識」：2邊都有問題！

相信NCC公正審查中天？　柯文哲：選什麼委員「就決定結果了」

「全飛機都在等她」Sandy轉機出狀況：人生第一次！　沿路道歉被翻白眼

放空必去！宜蘭歐洲鄉村風民宿　能賞整片落羽松、打開窗就是金黃稻田

國家痛失英才！參謀總長沈一鳴罹難後　國軍2020年已累計15人殉職

「牛排館何辜？」黃珊珊痛批：陳吉仲完全沒做功課　應快點澄清更正

台南狼師27年涉性侵31女生！校長送水果壓事增23受害　監院糾正

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

國際熱門新聞

法疫情狂飆　馬克宏宣布：重啟全國封鎖

新冠疫情反撲衝擊　美股狂瀉943點

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

投票反悔　這州選民最多能投3次

2男強拉女大生上車！她反抗竟被一槍打死

泰女扮殭屍賣死者衣物爆紅

即／南韓前總統李明博遭重判17年徒刑！恐重回獄中

世衛：一週新增確診超過200萬例

拜登早知情！杭特錄音檔曝：親口認與中國間諜來往

WTO新任秘書長　美國不挺奈及利亞人選

頭上腳下滑落岩壁　戰鬥阿北太狂

全球日增50萬例創新高！法下令「鎖國1個月」

拜登當選後的百日想像

更多熱門

相關新聞

江蘇台幹「被確診」 國台辦回應

江蘇台幹「被確診」 國台辦回應

在江蘇昆山工作的台籍員工此前返台時，檢出新冠肺炎陽性反應，但隨後採檢3次均為陰性，引起外界討論。經檢體重新送驗，結果爆出大烏龍，實為案536檢體與該名員工錯置。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，「台灣在病例確診上出現問題，不是第一次，希望有關方面引以為戒，才是疫情防控的應有之道。」

新疆喀什暫未發現超級傳播者

新疆喀什暫未發現超級傳播者

透納不顧確診硬衝進場　大聯盟調查

透納不顧確診硬衝進場　大聯盟調查

《查理周刊》諷刺畫惹怒土耳其！急召法國使節

《查理周刊》諷刺畫惹怒土耳其！急召法國使節

醫曝「新冠檢驗」繁瑣流程：至少4處可能出錯

醫曝「新冠檢驗」繁瑣流程：至少4處可能出錯

關鍵字：

歐洲疫情英國法國德國封鎖新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

即／志航飛官殉職　「保護村民」把戰機開海上

媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床控性侵　結果大逆轉

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

燦烈前女友爆：交往三年出軌10次

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

《超偶》張芸京爆「吞藥走絕路」

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

燦烈前女友揭「南韓羅志祥」渣行

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

快訊／部落客松露玫瑰病逝

台中男大生虐貓！重摔後猛踩…20秒影片網氣炸

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面