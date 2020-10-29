一圖看「氣炸鍋地雷食物」　熱門食譜榜首「薯條」最母湯：會致癌

▲韓國研究顯示，孕婦若過於頻繁接觸高溫烹調產生的致癌物，孩子出生後會較為躁動。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／ CTWANT

氣炸鍋是目前最炙手可熱的料理工具，只要將食材放進去，不需加油，幾分鐘就能上桌，讓許多主婦戲稱是家中的「第三口爐灶」。許多媽媽尤其愛用氣炸鍋料理薯條，堪稱是氣炸熱門料理的第一名，但看在專家眼裡卻是風險很高。中原大學生物科技學系副教授、美國羅格斯大學毒理學博士招名威說，「馬鈴薯中含有較多的天門冬醯胺與澱粉，兩者共同加熱很容易產生梅納反應，產生致癌物丙烯醯胺。」

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▲雖然自製薯條比較健康，但由於氣炸溫度大多高於攝氏130度，馬鈴薯含有的天門冬醯胺與澱粉成分，一起加熱會產生致癌物，建議一周吃一次為上限。

榮新診所營養師李婉萍說，懷孕婦女尤其更要小心，以熱愛各種炸雞料理的韓國為例，曾進行一項研究顯示，懷孕婦女若頻繁接觸丙烯醯胺，孩子出生後明顯較為躁動、過動。「不過，速食店薯條也同樣含有丙烯醯胺，甚至有更多不良物質，自己製作的氣炸薯條相對還健康一些。」

▲榮新診所營養師李婉萍表示，各種烹調方式都有優缺點，建議互相搭配使用比較安全。（圖／李婉萍提供）

招名威說，雖然氣炸鍋並沒有比較健康，但也沒有更加「邪惡」，無論是哪種烹調方式，只要經過高溫加熱，蛋白質食物如肉類就會產生異環胺、多環芳香烴等致癌物，而澱粉類食物如馬鈴薯、地瓜都會產生丙烯醯胺，而馬鈴薯由於天門冬醯胺含量較多，毒性又比較強一些，如果真的想吃，其實一周可以吃一次為上限，毒素就有時間從人體中代謝排出，而地瓜薯條又比馬鈴薯薯條稍好一些。

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