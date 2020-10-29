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歐巴馬愛女秀Rap「粗俗歧視歌詞」　火速刪TikTok影片

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（圖／翻攝自推特）

▲歐巴馬愛女秀Rap「粗俗歧視歌詞」引發爭議。（圖／翻攝自推特）

圖、文／CTWANT

國外一名女網友最近在抖音海外版「TikTok」上傳一支影片，畫面中2名女子對嘴唱起一段Rap，生動的表情十分到位，不過仔細一看竟發現，其中1人是美國前總統歐巴馬的19歲小女兒莎夏（Sasha Obama），由於歌詞中有許多粗俗、歧視字眼，影片曝光後遭到網友議論紛紛。

綜合外媒報導，該影片由TikTok用戶@Cakethatsmg上傳，2名女子對嘴大唱美國饒舌團體「CityGirls」的歌曲《Said Sum》，她們不斷擠眉弄眼並搭配手勢，但歌詞中出現不少粗話及歧視黑人的語句，掀起網路上一陣怒火，雖然不久後原始影片就遭刪除，但網友早就存好備份上傳。

其他相關影片目前已累計超過150萬瀏覽次數，有人怒譙莎夏不應該唱粗俗歌詞，但也有網友跳出來緩頰，畢竟歐巴馬現在都已經不是總統，女兒也只不過是名普通大學生，呼籲外界冷靜下來，不要拿過高標準審視她，而原唱「City Girls」隨後也轉貼了這支影片，讚賞她們的表演很優秀。

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