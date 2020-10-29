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驚見鄰居庭院「電鋸插屍體」血染社區　警獲大量舉報卻放棄抓人！

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▲▼犯罪現場,殺人,屍體,驗屍,兇殺案,凶殺案。（圖／CFP）

▲德州的藝術家諾瓦克（Steven Novak）今年的萬聖節血腥裝飾，讓許多鄰居怵目驚心。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

美國東達拉斯的一戶人家前院躺著多具屍體，一具男屍後腦勺被刀貫穿，另一具屍體則遭用電鋸從背部剖開，還有一名男屍的頭部直接被保險箱砸碎，不僅如此還有其餘已支解的屍塊遺留在手推車裡，宛如犯罪電影在這戶人家真實上演，大量血跡噴濺得庭院裡到處都是，附近許多鄰居怵目驚心，眾人瘋狂打電話報警，多名警方到場後才發現這些只是萬聖節的「裝飾」。

根據《紐約郵報》報導，德州的藝術家諾瓦克（Steven Novak）今年萬聖節決定來點不一樣的「裝飾」，他在家裡前院布置了四具用假人做成的屍體，並為這些屍體製造出不同的「死狀」，有的背後插著電鋸，有的被保險箱砸中頭部，另一個掛在屋簷的屍體被長刀貫穿後腦勺，還有一具屍體用黑色塑膠袋與膠帶捆住，被隨意棄置在草地上，其他像是頭顱、手、腳等不完整的屍塊則堆放在手推車裡。

報導指出，諾瓦克怕這樣還不夠逼真，在現場倒了20加侖（約5.3公升）的假血，讓真實性更高。諾瓦克表示，自己最自豪的是手推車倒在路上，裡面裝滿了沉重的袋子，看起來像是在午夜處理被肢解的屍體失敗了，「某一個小孩經過時還問我他們怎麼了，我說他們吃了太多的彩虹糖。」

但太過真實也惹來一些麻煩，諾瓦克受《觀察家報》訪問表示，鄰居們說我家外面經常有警車，但自己遇到兩次警察，他們都認為這裝飾很酷，停在我家只是因為收到太多投訴，必須回報上級。諾瓦克補充，他其實還可以做得更多，比起在紙上畫的草稿，這程度仍然不夠，「我明年再努力！」

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