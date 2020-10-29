川普力拚翻盤！佛州、亞利桑那州「追平」拜登　3大戰場激烈拉鋸

▲美國總統川普（右）與民主黨候選人拜登（左）將在11月3日對決總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統大選倒數6天，路透社／易普索（Reuters/Ipsos）28日公布6大搖擺州的最新民調指出，川普與拜登在佛州的支持率幾乎持平，亞利桑那州的成績也不相上下，北卡羅來納州（下稱北卡州）相差僅1個百分點，選情陷入激烈拉鋸。

路透社／易普索21日至27日在佛州、賓州、北卡州、密西根州、亞利桑那州與威斯康辛州施測，每州邀請大約1000名登記選民受訪，抽樣誤差為4個百分點。

根據民調結果，川普在佛州獲得47%支持率，僅略低於拜登的49%；在亞利桑那州結果類似，僅以46％的成績微幅落後拜登的48％。此外，他在北卡州更是拿下48％支持率，緊追拜登的49％。上述差距都落在抽樣誤差內，以統計數據學的角度而言，幾乎可以說是平手。

但是，拜登在另外3州的優勢都略為擴大。他在賓州獲得50%支持率，贏過川普的45％；在密西根州獲得52%選民支持，勝過川普的43%。他在威斯康辛州更是奪得53％選民支持，與川普的44％相比，相距多達9個百分點。

值得注意的是，雖然6大搖擺州的選民大致認為，拜登能夠更完善地處理新冠肺炎疫情。但是，談到經濟面向時，大多數人仍比較信任川普。

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