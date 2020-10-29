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白宮國安顧問：中國若控制5G 　「個資全曝光」國安也洩底

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▲美國國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。（圖／翻攝推特「Robert C. O’Brien」）

▲美國國安顧問歐布萊恩示警。（圖／翻攝推特「Robert C. O’Brien」）

文／中央社記者江今葉華盛頓28日專電

白宮國安顧問歐布萊恩表示，若讓中國控制全球主要5G網絡，將對國家安全與個人隱私帶來威脅。包括台灣在內都已意識到使用中國系統不安全，承諾採用值得信賴的5G供應商。

歐布萊恩（Robert O’Brien）今天出席華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）研討會時表示，美國與印太盟友的合作從未如現在如此好。美國與澳洲、紐西蘭、日本、菲律賓和泰國合作，與印度關係也是史上最佳，各方正就海上反恐、安全、稀土供應鏈、南海、東海與台灣海峽航行自由等議題合作。

他表示，美國與自由世界正在抵抗來自中國的各種形式侵略。美國總統川普採取行動，防止中共及其情報與安全機構竊取美國個人資訊與國家安全機密、限制美國半導體企業出口技術給中國企業、司法部積極調查與起訴中國商業間諜活動、限制中國解放軍以學生簽證方式進入美國竊取技術等。

歐布萊恩指出，川普對威脅美國國家安全的外國投資予以限制並加強出口管制，也制裁中國政府與參與侵犯人權的企業。許多民主夥伴也都開始對中國採取類似行動，瑞典要求中國孔子學院從大學撤出，英國、捷克、丹麥、台灣等都已經承諾要使用值得信賴的5G供應商。

歐布萊恩表示，若讓中國控制全球主要5G網絡，中國將能取得每個人的資訊、醫療紀錄、財務交易紀錄、電子郵件，甚至是家裡的安全系統，中國都可以透過華為內置的後門無限取得。不只美國，許多國家都已經意識到中國透過華為威脅國家安全與公民個人隱私，也意識使用中國系統並不安全。

在談到美中是否進入新冷戰時，歐布萊恩並不這麼認為。他強調，美國希望與中國建立良好關係，許多中國人都是善良的。問題在於中共努力將觸角延伸到世界各地，以控制自己人民的方式控制他國並竊取智慧財產權，這是不公平的。

他呼籲中國應當自我創新，發展自身技術，不要竊取他國的辛勤成果。中國要想作為真正的大國，必須停止這樣的行為，大國不是靠剽竊建立，中國這樣的行為必須被阻止。

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