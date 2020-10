台灣都吃得到！全球百大傳統美食名單出爐　「祭品套組」才是無敵

▲百大傳統美食評比結果近日公開。(圖/翻攝自tasteatlas官網)



記者崔子柔/綜合報導

克羅埃西亞網站「美食地圖」(tasteatlas)近日公開今年度「百大傳統美食評比」(The Best Traditional Food in the World),雖然台灣沒有任何一樣料理上榜,但幾乎每道榜上名單都可以在台灣吃到,讓網友直呼「來台享受環遊世界吧」!

「美食地圖」今年邀請30位美食專家,整理超過6萬份的評比得出結果,其中以義大利瑪格麗特披薩(Pizza Margherita)奪冠,其次為土耳其的阿達納烤羊肉串(Adana kebap)。

第3名是日本拉麵(Ramen),接著依序為秘魯的黃辣椒炒牛肉(Lomo saltado)、土耳其的旋轉烤肉(Döner kebab)、墨西哥的小吃烤豬肉玉米餅(Tacos al pastor)、立陶宛的甜菜根冷湯(Šaltibarščiai)、日本的煎餃(Gyoza)、墨西哥的烤豬肉薄餅(Cochinita pibil),以及土耳其的「菜包雜燴」(Sarma)為第10名。

該排名一出就有網友討論起,雖然台灣沒有一樣料理上榜,但「全部都在台灣路邊就吃得到,來台灣享受環遊世界吧(回音」、「雖然比起來台灣是座小島,但是名單內9.9成多東西在台灣都吃的到」。

不過也有網友覺得可惜,還有人認為「祭品套組」的珍珠奶茶跟雞排才是無敵,「台灣熱炒店才是十項全能」、「居然沒有豬血糕?」、「三杯雞跟胡椒鳳螺還有炸龍珠、五更腸旺!!!」。