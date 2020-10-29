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台灣都吃得到！全球百大傳統美食名單出爐　「祭品套組」才是無敵

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▲▼ 。（圖／翻攝自tasteatlas官網）

▲百大傳統美食評比結果近日公開。（圖／翻攝自tasteatlas官網）

記者崔子柔／綜合報導

克羅埃西亞網站「美食地圖」（tasteatlas）近日公開今年度「百大傳統美食評比」（The Best Traditional Food in the World），雖然台灣沒有任何一樣料理上榜，但幾乎每道榜上名單都可以在台灣吃到，讓網友直呼「來台享受環遊世界吧」！

「美食地圖」今年邀請30位美食專家，整理超過6萬份的評比得出結果，其中以義大利瑪格麗特披薩（Pizza Margherita）奪冠，其次為土耳其的阿達納烤羊肉串（Adana kebap）。

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第3名是日本拉麵（Ramen），接著依序為秘魯的黃辣椒炒牛肉（Lomo saltado）、土耳其的旋轉烤肉（Döner kebab）、墨西哥的小吃烤豬肉玉米餅（Tacos al pastor）、立陶宛的甜菜根冷湯（Šaltibarščiai）、日本的煎餃（Gyoza）、墨西哥的烤豬肉薄餅（Cochinita pibil），以及土耳其的「菜包雜燴」（Sarma）為第10名。

該排名一出就有網友討論起，雖然台灣沒有一樣料理上榜，但「全部都在台灣路邊就吃得到，來台灣享受環遊世界吧（回音」、「雖然比起來台灣是座小島，但是名單內9.9成多東西在台灣都吃的到」。

不過也有網友覺得可惜，還有人認為「祭品套組」的珍珠奶茶跟雞排才是無敵，「台灣熱炒店才是十項全能」、「居然沒有豬血糕？」、「三杯雞跟胡椒鳳螺還有炸龍珠、五更腸旺！！！」。

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