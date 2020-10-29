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美國「連馬制中」設駐馬爾地夫大使館　蓬佩奧：強化經濟、安全合作

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▲▼蓬佩奧出訪南亞4國，抵達馬爾地夫。（圖／翻攝自蓬佩奧推特）

▲蓬佩奧出訪南亞4國，先前抵達馬爾地夫。（圖／翻攝自蓬佩奧推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此行出訪南亞4國，來到馬爾地夫進行訪問，並於周三（28日）宣布，美國將在當地設立第一間大使館，以就近觀測中國對該區域的影響。此舉被視為華府「自由開放的印太地區」主張的進一步戰略行動，落實從太平洋至印度洋的嚴密防堵鏈。

綜合外電報導，美國目前僅在馬爾地夫首都瑪萊（Malé）設有美國中心，外交工作人員由駐斯里蘭卡大使館派駐。美國為遏制中國在印太地區的影響力，上月已與馬爾地夫簽署一項防務協定，在印度洋安全方面展開合作；國務院指出，儘管印度過去對任何國家在其邊境的軍事動作均持負面態度，但新德里當局已表態支持兩國在印度洋的合作。

▲▼蓬佩奧出訪南亞4國，抵達馬爾地夫。（圖／翻攝自蓬佩奧推特）

▲蓬佩奧訪問馬爾地夫，進一步深化兩國在經濟與區域安全合作。（圖／翻攝自蓬佩奧推特）

蓬佩奧在與馬爾地夫總統索里（Ibrahim Mohamed Solih），以及外交部長夏希德（Abdulla Shaheed）會晤後表示，「我很開心能夠宣布我們將在瑪萊設立美國大使館的計畫，自從我們在1966年建交以後，我們已經看見馬爾地夫在民主方面的進展，而我們很驕傲能與他們在地區安全議題上成為夥伴。」

馬爾地夫當前正陷入債務泥濘，估計已欠北京當局14億美元的債務，而蓬佩奧此行出訪的南亞另一國家斯里蘭卡也因債務問題，於2017年將國內的漢班妥塔（Hambantota Port）港的控制權，以及周遭1.5萬英畝的土地拱手交給中國，使得北京當局在印度洋沿岸有了立足之地。

蓬佩奧此次訪問南亞4國為印度、印尼、斯里蘭卡與馬爾地夫，今（29日）、明（30日）兩天更將臨時加入訪問越南的行程，應越南外交部長范平明的邀請，前往紀念美越建交25周年。他此行所到之處無不嚴詞痛批中國政府，預料將會越南行將會引發更多關注。

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