美國「連馬制中」設駐馬爾地夫大使館　蓬佩奧：強化經濟、安全合作

▲蓬佩奧出訪南亞4國,先前抵達馬爾地夫。(圖/翻攝自蓬佩奧推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)此行出訪南亞4國,來到馬爾地夫進行訪問,並於周三(28日)宣布,美國將在當地設立第一間大使館,以就近觀測中國對該區域的影響。此舉被視為華府「自由開放的印太地區」主張的進一步戰略行動,落實從太平洋至印度洋的嚴密防堵鏈。

綜合外電報導,美國目前僅在馬爾地夫首都瑪萊(Malé)設有美國中心,外交工作人員由駐斯里蘭卡大使館派駐。美國為遏制中國在印太地區的影響力,上月已與馬爾地夫簽署一項防務協定,在印度洋安全方面展開合作;國務院指出,儘管印度過去對任何國家在其邊境的軍事動作均持負面態度,但新德里當局已表態支持兩國在印度洋的合作。

I am pleased to announce our plan to open an Embassy in Male. Since the establishment of our diplomatic ties in 1966, we’ve seen Maldives make great progress in supporting democratic institutions, and we are proud to partner with them on regional security issues.