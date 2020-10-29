美國「連馬制中」設駐馬爾地夫大使館　蓬佩奧：強化經濟、安全合作

▲蓬佩奧出訪南亞4國，先前抵達馬爾地夫。（圖／翻攝自蓬佩奧推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此行出訪南亞4國，來到馬爾地夫進行訪問，並於周三（28日）宣布，美國將在當地設立第一間大使館，以就近觀測中國對該區域的影響。此舉被視為華府「自由開放的印太地區」主張的進一步戰略行動，落實從太平洋至印度洋的嚴密防堵鏈。

綜合外電報導，美國目前僅在馬爾地夫首都瑪萊（Malé）設有美國中心，外交工作人員由駐斯里蘭卡大使館派駐。美國為遏制中國在印太地區的影響力，上月已與馬爾地夫簽署一項防務協定，在印度洋安全方面展開合作；國務院指出，儘管印度過去對任何國家在其邊境的軍事動作均持負面態度，但新德里當局已表態支持兩國在印度洋的合作。

I am pleased to announce our plan to open an Embassy in Male. Since the establishment of our diplomatic ties in 1966, we’ve seen Maldives make great progress in supporting democratic institutions, and we are proud to partner with them on regional security issues. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 28, 2020

▲蓬佩奧訪問馬爾地夫，進一步深化兩國在經濟與區域安全合作。（圖／翻攝自蓬佩奧推特）

蓬佩奧在與馬爾地夫總統索里（Ibrahim Mohamed Solih），以及外交部長夏希德（Abdulla Shaheed）會晤後表示，「我很開心能夠宣布我們將在瑪萊設立美國大使館的計畫，自從我們在1966年建交以後，我們已經看見馬爾地夫在民主方面的進展，而我們很驕傲能與他們在地區安全議題上成為夥伴。」

馬爾地夫當前正陷入債務泥濘，估計已欠北京當局14億美元的債務，而蓬佩奧此行出訪的南亞另一國家斯里蘭卡也因債務問題，於2017年將國內的漢班妥塔（Hambantota Port）港的控制權，以及周遭1.5萬英畝的土地拱手交給中國，使得北京當局在印度洋沿岸有了立足之地。

蓬佩奧此次訪問南亞4國為印度、印尼、斯里蘭卡與馬爾地夫，今（29日）、明（30日）兩天更將臨時加入訪問越南的行程，應越南外交部長范平明的邀請，前往紀念美越建交25周年。他此行所到之處無不嚴詞痛批中國政府，預料將會越南行將會引發更多關注。