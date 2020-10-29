2惡男校門埋伏　強拉女大生上車！她奮力反抗竟被一槍打死

▲托瑪奮力掙脫被開槍。（圖／翻攝自YouTube）

記者崔子柔／綜合報導

印度北部哈里亞納省（Haryana）21歲的女大生尼基塔·托瑪（Nikita Tomar）26日在校門口被2名男子強拉，過程中她不斷掙脫反抗，竟然被朝著頭部開一槍，送醫後不治，目前2男都被逮捕，警方也稱將採取嚴厲處置，不會倖免任何罪行。

根據《印度時報》報導，托瑪在巴拉加爾（Ballabgarh）就讀大學商學院，她當天去學校考試，走出校門時就被圖悉夫（Touseef）及共犯雷罕（Rehan）強拉。

托瑪過程中與2男不斷拉扯，還試著躲在路人身後，但2男仍不放棄，繼續糾纏，最後其中1人竟拿出私藏的手槍，朝著托瑪的頭部近距離射擊，托瑪立刻倒地不起，2男也上車逃逸。

托瑪的父親表示，圖悉夫在2年前就試圖綁架托瑪，但當時為了托瑪的名聲將案子撤下，結果圖悉夫還是不斷接近騷擾。托瑪的媽媽表示要為女兒伸張正義，「該像他們射殺我女兒一樣處理他們。」

印度警方根據監視器畫面已將2男逮捕，哈里亞納邦首席部長希薩爾（Manohar Lal Khattar）也在記者會上強調，對2名殺人嫌犯會採取嚴厲處置，不會倖免任何罪行。

▼圖悉夫及雷罕已被逮捕。（圖／翻攝自YouTube）

