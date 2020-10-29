美起訴8人！控非法展開「獵狐行動」　為中國捉捕異議人士

▲美國司法部起訴8名被告，涉嫌在境內非法進行中國獵狐行動。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓28日專電

美國司法部今天起訴8名被告，指控他們涉嫌在美國境內為中國政府非法進行獵狐行動，在中國官員指示下，監控、騷擾與脅迫中國公民返回中國。其中5人已經遭到逮捕。

美國司法部今天召開記者會宣布這項起訴行動。其中，5人今天分別在新澤西州、紐約與加州被捕，另外3人仍逍遙法外。他們被控作為中國非法代理人在美國行動，將面臨最高5年刑期，其中6人還面臨共謀跨州和國際跟蹤相關指控。

美國司法部主管國安事務助理部長德梅斯（John C. Demers）表示，今天的起訴行動改變中國的「獵狐行動」，獵人成為獵物、追捕者被追捕。這些非法為中國政府執行任務的被告將面臨入獄命運，對於在中國與其他從事這類行為的人，今天的行動訊息明確，「這樣的行為在這裡不受歡迎」。

德梅斯表示，中國的獵狐行動中，有些人是因為傳統刑事犯罪遭到通緝，但在許多情況下，被逮捕的是中共總書記習近平的政治對手、異議人士與批評者。

他指控中國並未如負責任的國家一樣與美國當局合作，而是訴諸法外手段與未經授權的秘密執法活動，派遣人員進入美國，監視並採取恐嚇或其他手段，迫使這些被指控的逃犯返回中國。遵守法治的國家有許多可以展開國際執法活動的既定方法，這不是其中之一。

中國公安部負責執行的2014獵狐行動，目的在追捕逃亡到境外的中國貪官，但外界質疑中國政府此舉真正目的在打擊反對者，美國政府要求中國官員在美執法前必須先知會。

根據起訴書，這些被告為中國執行獵狐行動，威脅、騷擾、監視與恐嚇在美居民，迫使他們返回中國。被告的涉嫌從事秘密、未經批准的活動，而非依據國際刑警組織（Interpol）的適當形式國際執法合作進行。

被告也被控在美國境內從事非法行為，並帶中國官員進入美國領土進行這類非法行為。在2016到2019年間，多名中國官員指示被告與其他官員進行這類強迫被害者返回中國的行為。