超猛70歲戰鬥民族阿伯！「頭下腳上」飛降岩壁　從不扣安全繩

▲俄羅斯一名高齡70歲老爺爺，在沒綁任何安全裝置的狀態下，「頭下腳上」成功滑落岩壁。（圖／翻攝澎湃新聞）



圖文／CTWANT

果然是戰鬥民族！俄羅斯有一名70歲老爺爺安德羅諾維奇，是個老當益壯的登山院動員，在當地小有名氣的他，最近對著外界展現他的特殊絕技，影片曝光讓他成為外國媒體焦點。原來他在俄羅斯一處自然保護區的岩壁上，在沒有綁扣任何安全裝置的狀態下，以「頭下腳上」的姿勢，飛快地從超高的岩壁上，以半滑行、半攀爬的方式安全落地，讓在場民眾看得目瞪口呆，嘖嘖稱奇。

▲俄羅斯一名高齡70歲老爺爺，在沒綁任何安全裝置的狀態下，「頭下腳上」成功滑落岩壁。（圖／翻攝澎湃新聞）



這名老爺爺是俄羅斯當地專業的登山運動員，雖然已經高齡70歲，但體能與體格狀態都與年輕人無異。他最強的拿手絕活，就是不靠任何安全繩等物品扣綁，徒手以「頭下腳上」的危險姿勢，半滑半爬地從岩壁降落。

從曝光的畫面中，老爺爺時而緩慢爬行，遇到比較窄的岩壁縫隙，他直接大膽放手滑落；在成功抵達地面後，他還不忘大秀自己的柔軟筋骨，向外界完美詮釋了老當益壯的體能與活力。（影片請點我）

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