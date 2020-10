拜登當選百日想像：防疫成重點　未得壓倒性勝利還得看共和黨臉色

▲在美選倒數階段,拜登的民調仍佔據領先優勢,因此被認為極有可能是下一任美國總統。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美選倒數一週之際,在各個民調中都佔據優勢的拜登,被認為是最有可能當選的下一任總統,外媒最近預測他當選後的首個百日會是一番什麼景象。拜登在競選前曾就新冠疫情、健保和國際關係提出計劃,不過,讓這些政策能成功推行的關鍵必須是民主黨重新執掌參議院。

據《衛報》報導,拜登贏得選舉後,外交政策、氣候危機、經濟蕭條,一系列的問題都將排山倒海而來。其中第一個,同時也是最緊迫的任務,就是必須在入主白宮的首個100天推出新的防疫政策,以對抗新冠病毒所帶來的危機。這場禍及全球的大流行已在美國奪走至少22萬條人命。

If Biden wins what would the first 100 days of his presidency look like? https://t.co/oj6bbGuPg3