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泰坦星發現奇異物質！　NASA：有助於生命體存活

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實習記者劉佩婷／綜合報導

美國國家航空航天局（NASA）指出，近期在泰坦星（Titan）的大氣中，發現了一種罕見的亞環丙烯基自由基分子（Cyclopropenylidene），化學式為C3H2。這種物質被認為有辦法讓生命體存活。

根據NASA最進發表的《天文雜誌》的研究中，研究人員使用智利北部的阿塔卡馬大毫米（ALMA）射電望遠鏡，發現了C3H2。他們注意到C3H2由碳和氫組成，同時篩選瞭望遠鏡收集到的一系列獨特的光信號。這些都代表了泰坦大氣中分子發射或吸收的能量的化學組成。儘管目前尚不知道C3H2可用於現代生物反應中，但像它這樣的閉環分子卻很重要，因為它們形成了DNA核鹼基的骨架環，DNA的複雜化學結構承載著生命的遺傳密碼。

▼ 泰坦星。（圖／視覺中國CFP）

▲泰坦星。（圖／視覺中國CFP）

蜻蜓號（Dragonfly）是前往行星土星的一艘無人太空飛行器，將會調查月球的表面和淺層地下是否存在有機分子和可能的生物特徵。蜻蜓計劃於主要是探索泰坦星的化學性質和可居住性，預計在2026年發射，並於2034年到達泰坦。

泰坦星（Titan）又被稱為「土衛六」，是環繞土星的一顆衛星，也是土星衛星中最大的一個，同時也是太陽系第二大的衛星。由於它是太陽系第一顆被發現擁有濃厚大氣層的衞星，因此被高度懷疑有生命體的存在，科學家也推測大氣中的甲烷可能是生命體的基礎。

在泰坦星上，有更輕的甲烷和乙烷，它們形成的海洋與湖泊。當這些液體蒸發後，會重新凝聚而形成雨和雪，因為這顆衛星重力較弱，所以會讓濃厚大氣之中的甲烷和乙烷形成巨大的雪花，並且緩慢的飄落到地面，形成水循環。泰坦星是除了地球之外，第一個有這種複雜水循環的星球。

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