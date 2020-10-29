來自陰間的直播！泰女扮殭屍賣死者衣物　千人為「死因故事」緊追

▲女商人卡妮塔cosplay殭屍直播賣衣服。（圖／翻攝自推特／@interaksyon）

記者葉睿涵／綜合報導

疫情期間，許多商家都在網路直播，推銷產品。泰國一名來自北部碧差汶 (Phetchabun)的女商人卡妮塔（Kanittha Thongnak）突發奇想，在社交媒體進行直播銷售時，裝扮成僵屍，還賣起死者的衣物，竟在網路上意外走紅。

▲卡妮塔cosplay殭屍後吸引了不少粉絲觀看。（圖／翻攝自推特／@interaksyon）

據悉，販售死者衣物的卡妮塔某天因為家裡突然制水，無法梳洗，卻又必須趕著直播，只好將白色粉底隨意地塗在臉上充數。這個契機讓她萌生了Cosplay直播的念头，也開啟了她的網紅之路。

路透社報導，每次的深夜直播開始前，卡妮塔都要花3個小時來完成僵屍造型。為了完美詮釋她的殭屍人設，她還在網上精進了自己的化妝技巧，讓造型看起來更逼真。

▲卡妮塔在直播前必須花費3小時來化殭屍妝。（圖／翻攝自推特／@interaksyon）

在完成化妝後，她就會進入直播間與買家互動。卡妮塔指出，在她開始cosplay殭屍後，觀眾人數激增，銷售量也隨之增長，「每一次的直播觀眾增加到了五、六千人」。而在每一次的銷售過程中，她都會講述銷售物品的主人是如何死去的故事，因為「所有的衣服都屬於死因不同死者的」，這也吸引了很多網民定期追踪她的直播。

卡妮塔出售的服裝價格最高可達100泰銖（約新台幣91元）。她表示，第一次產生這樣的想法是在參加一個葬禮時，看到死者的衣服按照傳統被燒掉而覺得可惜，於是，她便從葬禮承辦人那裡買來這些衣服，並將衣物售出。她將這些收入的一部分捐給佛教寺廟。

▲卡妮塔cosplay殭屍後，銷售量意外大增。（圖／翻攝自推特／@interaksyon）

這位創意的賣家也出售手工製作的恐怖主題物品，包括僵屍娃娃，她發現有些人對這些更感興趣，「這取決於顧客是否想買這些衣服。如果他們想買，那他們就不會感到害怕。」

Would you buy clothes from a zombie? Kanittha Thongnak, an online retailer, puts on zombie make-up to sell clothes belonging to the dead https://t.co/o1Qk55KQTz pic.twitter.com/AoGYqhjInE — Reuters (@Reuters) October 27, 2020

路透社認為，許多泰國人對恐怖電影和鬼魂的議題都十分熱衷，而且他們也普遍相信靈魂的存在。這樣的「僵屍拍賣法」利用了這樣的心態吸引眼球，也引發人們對廉價物品的興趣。

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