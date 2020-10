來自陰間的直播！泰女扮殭屍賣死者衣物　千人為「死因故事」緊追

▲女商人卡妮塔cosplay殭屍直播賣衣服。(圖/翻攝自推特/@interaksyon)

記者葉睿涵/綜合報導

疫情期間,許多商家都在網路直播,推銷產品。泰國一名來自北部碧差汶 (Phetchabun)的女商人卡妮塔(Kanittha Thongnak)突發奇想,在社交媒體進行直播銷售時,裝扮成僵屍,還賣起死者的衣物,竟在網路上意外走紅。

▲卡妮塔cosplay殭屍後吸引了不少粉絲觀看。(圖/翻攝自推特/@interaksyon)

據悉,販售死者衣物的卡妮塔某天因為家裡突然制水,無法梳洗,卻又必須趕著直播,只好將白色粉底隨意地塗在臉上充數。這個契機讓她萌生了Cosplay直播的念头,也開啟了她的網紅之路。

路透社報導,每次的深夜直播開始前,卡妮塔都要花3個小時來完成僵屍造型。為了完美詮釋她的殭屍人設,她還在網上精進了自己的化妝技巧,讓造型看起來更逼真。

▲卡妮塔在直播前必須花費3小時來化殭屍妝。(圖/翻攝自推特/@interaksyon)

在完成化妝後,她就會進入直播間與買家互動。卡妮塔指出,在她開始cosplay殭屍後,觀眾人數激增,銷售量也隨之增長,「每一次的直播觀眾增加到了五、六千人」。而在每一次的銷售過程中,她都會講述銷售物品的主人是如何死去的故事,因為「所有的衣服都屬於死因不同死者的」,這也吸引了很多網民定期追踪她的直播。

卡妮塔出售的服裝價格最高可達100泰銖(約新台幣91元)。她表示,第一次產生這樣的想法是在參加一個葬禮時,看到死者的衣服按照傳統被燒掉而覺得可惜,於是,她便從葬禮承辦人那裡買來這些衣服,並將衣物售出。她將這些收入的一部分捐給佛教寺廟。

▲卡妮塔cosplay殭屍後,銷售量意外大增。(圖/翻攝自推特/@interaksyon)

這位創意的賣家也出售手工製作的恐怖主題物品,包括僵屍娃娃,她發現有些人對這些更感興趣,「這取決於顧客是否想買這些衣服。如果他們想買,那他們就不會感到害怕。」

