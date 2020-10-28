線上考試突傳呻吟聲！教授監考偷看謎片忘關麥...學生考到崩潰

▲這名外籍教授疑似在監考過程中偷看A片。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

真的好尷尬！南韓一名自稱就讀於弘益大學的學生在網路論壇中爆料，自己有一門英文課因疫情影響改為線上課程，該堂課日前正好進行線上考試，怎知正當他考到一半時，電腦卻突然傳出奇怪的呻吟聲，後來才發現竟是監考中的外籍教授正在偷看A片，讓他超傻眼。據悉，考試過程中教授已經螢幕關掉，但卻沒有關掉麥克風。

根據NEWSIS報導，這名大學生在論壇上表示，這門英文課26日正好要進行線上考試，正當考試開始後，教授便將視訊鏡頭關閉，但是卻沒有關閉麥克風，然而在考試的過程中，學生們的電腦卻突然傳出陣陣的呻吟聲。因此該名大學生連忙上論壇詢問同樣修了該門課的學生是否也聽到一樣的「奇怪聲音」。

該名爆料的大學生表示，一開始還以為是小孩的哭聲，但越聽越不對，才發現竟然是女性的呻吟聲，懷疑教授在監考時偷看A片。消息曝光後，有另一名女學生說，之前也曾經被這名教授要求私下單獨吃飯。而弘益大學已要求該名教授說明相關經過，待調查結果出爐後，才會決定最後的懲處方式。



▲▼另一名女學生爆料，這名教授曾經私下騷擾她。（圖／翻攝自網路論壇EVERYTIME）



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