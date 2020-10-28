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釣到鱷魚！他嚇歪急拉魚線...驚見「巨蟒死亡纏繞」恐怖畫面

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▲釣魚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲男子釣魚時釣到讓人嚇破膽的「驚喜」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者周依儒／綜合報導

有時候釣魚會不小心釣到一些驚喜，但也有可能是驚嚇！巴西一名漁夫日前到水邊釣魚，但沒想到卻不小心釣到一隻鱷魚，可怕的是，當這名漁夫趕緊將釣魚線拉起時，卻發現一條超巨大的大水蟒緊緊纏繞在這隻鱷魚身上！

根據《每日星報》報導，這名巴西漁夫在本月21日到某處釣魚，影片中可以看到，漁夫原本以為釣到大魚，但沒想到拉上來一看竟然是一條鱷魚，且鱷魚身上還有一條超大巨蟒纏繞！不過仔細一看，這隻鱷魚似乎已經奄奄一息，不但對自已被釣出水面毫無反應，且對釣魚線和身上的巨蟒都沒有做出任和抵抗。

▲▼蛇,蟒蛇,網紋蟒,Reticulated python。（圖／達志影像／示意圖）

▲鱷魚身上的巨蟒大隻到非常嚇人，感覺可以把鱷魚吃掉。（圖／達志影像／示意圖）

畫面中可以發現，這隻鱷魚體型不算非常大，但它身上的巨蟒粗度卻非常驚人，彷彿和一個成年男子的腿一樣粗，整隻纏繞上去幾乎已經快把這隻鱷魚包圍，看起來要把鱷魚吃掉也不成問題。據了解，這段近2分鐘的影片在當地的漁夫圈內瘋狂流傳，不過影片內出現的人和地點都尚未查到。

報導指出，這段影片中的漁夫使用的魚鉤和釣鉤都是專門給專業人士使用的，一般業餘釣魚人士不能使用，而這隻鱷魚最後有沒有從巨蟒手裡順利逃脫，還是讓巨蟒飽餐一頓也不得而知。


 

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