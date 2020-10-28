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醜聞延燒！卡達機場迫「10航班女乘客」侵入性檢查　受害人數飆升

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▲卡達首都多哈（Doha）哈馬德國際機場（Hamad International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡達首都多哈（Doha）哈馬德國際機場（Hamad International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

卡達哈馬德國際機場的職員2日在航廈廁所內發現棄嬰，竟因此要求卡達航空（Qatar Airways）某航班所有女性乘客脫光衣服，實施侵入性檢查，其中包括13位澳洲公民。坎培拉當局28日指出，實際上，多達10架航班的女性乘客經歷相同「搜身」遭遇。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）於28日出席參議院聽證會指出，政府昨日透過駐卡達人員發現，「一共10架飛機」上的女性乘客成為不當搜身對象。她形容這次搜身「令人不安」又「冒犯」，而在澳洲發聲抗議後，許多國家也表達相同的擔憂。

▲▼卡達航空（Qatar Airways）飛機。（圖／路透社）

▲澳洲政府指出，除了卡達航空（Qatar Airways）的航班以外，一共多達10架飛機上的女乘客受害。（圖／路透社）

機場職員在廁所的垃圾桶內發現一個奇怪的塑膠袋，裡頭竟裝有一名女嬰。為了尋找寶寶的生母，竟把女性乘客帶往停機坪的救護車內，要求婦女們脫光衣服與內衣褲，接受侵入性檢查，事前沒有告知原因，也沒有徵詢是否同意。

根據《半島電視台》，澳洲外交貿易部一名發言人透露，2日從多哈飛往雪梨的卡達航空飛機上，一共「18名女性乘客涉入此事件」，13人為澳洲公民，另外5人屬於他國國籍。據悉，其中包括一名法國人。

▲卡達首都多哈（Doha）哈馬德國際機場（Hamad International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈馬德國際機場至今仍在尋找嬰兒的生母。（圖／達志影像／美聯社）

卡達政府通訊辦公室28日發布聲明表示，拋棄嬰兒的行為「令人震驚」，且是「威脅生命的違法行為」，因此發動緊急搜索，但也對於「任何因人身自由被侵犯或經歷痛苦的旅客表示遺憾」。此外，首相已經下令實施「全面透明的調查」。

哈馬德國際機場25日表示，嬰兒目前「在醫療與社福專業人士的照顧之下非常安全」，但其身分依然不明，呼籲孩子的生母盡速前來與寶寶團圓。

►廁所驚見棄嬰！　卡達機場迫全部女乘客剝光衣服「侵入性檢查」

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