等公車掉進天坑「肥老鼠爬滿全身」　衰男嚇到不敢叫：我怕吃到！

A 33-year-old man collapses into a Bronx sinkhole when the sidewalk gave way, falling about 15 feet below, hitting his head.https://t.co/3971f5HaU0 — New York Daily News (@NYDailyNews) October 24, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市33歲男子雷納德(Leonard Shoulders)近來在布朗克斯區(Bronx)等公車時，路面突然塌陷導致他墜落至地洞中，可怕的是，裡面有一堆超肥大老鼠爬到身上，嚇得他連叫都不敢叫，因為害怕一張嘴就會吃到老鼠。

雷納德24日中午在貝爾蒙特(Belmont)附近的第三大道等公車時，人行道突然裂開害他掉至深約3.6公尺至4.5公尺的地洞。22歲弟弟格雷格(Greg White)表示，「他只是站在人行道上，突然像被吸住一樣往下墜，他跌落地面後，頭被混泥土碎片砸傷」。

格雷格表示，哥哥跌倒時臉被刮傷，手臂和腿也被摔斷，整個人無法動彈，還有老鼠在他身上爬，「那老鼠超大的，所以他完全不敢大叫，因為很怕老鼠會跑進嘴裡」，在可怕的環境受困30分鐘才終於獲救。

雷納德目前仍在醫院休養中，他的母親表示，「這可能發生在任何人身上，而且無論是誰都會覺得這件事十分可怕，幸好老天爺保佑，讓我兒子還活著」。當局已對街道進行整修，並下令附近店家暫時關閉以策安全，事故發生原因仍在調查中。

▼地面突然出現天坑，男子慘掉入地洞中。（圖／示意圖／視覺中國）

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