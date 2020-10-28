情侶「上下交疊」電影院內激戰！員工偷拷監視器...17秒影片外流

▲一對情侶檔趁著沒有其他觀眾時，在電影院內激戰。（圖／pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

新加坡一間電影院Shaw Theatres Lido傳出，有情侶檔趁著電影放映時，竟在影廳內大肆激戰，期間女方更橫跨男伴「上下移動」，然而整個過程全都被影廳內的監視器拍下，並遭到電影院的經理制止。不過事發後，該電影院的一名員工竟然偷偷地將該段監視器畫面拷貝下來外流，事情爆發後，則因此遭到公司懲戒。

根據asiaone報導，一名網友稱自己的朋友正好在電影院Shaw Theatres Lido工作，然而15日晚上8時許，有一對情侶檔來到該電影院要看電影，不過由於時間已經不早了，所以當時該影廳只有他們，沒有其他的客人。怎知正當電影播放到一半時，電影院的工作人員卻透過影廳內的監視器，看到女方整個人橫跨男伴，並坐在對方的大腿上，「上下交疊」，且不斷移動她的臀部。

電影院經理得知後，隨即就進入影廳內對兩人做出警告，並制止不當行為。兩人則是默默穿好衣服，繼續把電影看完，等電影結束後才離開電影院。沒想到電影院內的一名員工事後卻偷偷將該段監視器畫面下載下來，編輯成17秒的影片後外傳。

Shaw Theatres Lido發言人表示，電影院並不允許這種行為，希望顧客能夠尊重電影院好好欣賞電影，至於未經授權偷錄並散播監視器畫面的員工，也已經遭受電影院懲處。

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