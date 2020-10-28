卡達機場逼女乘客下機「脫光內診」挨轟　當局道歉了

▲卡達哈馬德國際機場遭挨轟侵犯人權。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

卡達哈馬德國際機場遭澳媒踢爆，10月2日有工作人員在廁所發現一名遭遺棄的早產嬰，為了找到棄嬰的母親，要求卡達航空908班機的所有女性下機脫光「內診」，遭轟侵犯人權。澳洲已經對此提出「嚴正關切」。卡達政府在事件延燒後正式道歉，並開始調查當時乘坐908班機女性遭內診事件。

根據《BBC》報導，該班機是卡達飛往雪梨的908航班，機上有13名澳洲公民和5名來自其他國家的婦女，都被命令下機檢查，並在停機坪的救護車內進行內診。機上一名男乘客指出，這些女性無論年齡大小都被帶離班機，事後機場人員也未對他們做出任何解釋，更有目擊者稱，許多人事後對此感到痛苦。

卡達政府在當地時間28日發表聲明表示，「儘管這個決定的目的是防止恐怖罪行（棄嬰行為）的肇事者逃脫，但卡達對這一行徑給任何旅客的人身自由造成困擾或侵犯感到遺憾，並對此道歉。」

卡達政府表示，目前已對908班機女性遭脫衣內診時所受待遇展開調查，並指出調查會符合國際全面且透明的規範。而澳洲當局也已經開始審查此事，並表示，正在獲得卡塔爾的援助，也與其他兩個至三個受影響的公民國家協調，但拒絕透露哪個國家。

據了解，在疫情期間，卡達的哈馬德國際機場仍然是主要的中轉樞紐。

▲卡達首都多哈（Doha）哈馬德國際機場（Hamad International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）