　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

SM做到大街上了！情侶鬧市解鎖「破尺度任務」　路人圍觀狂拍PO網

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女子用狗鏈牽著男友當街爬行。（圖／翻攝自微博）

▲女子用狗鏈牽著男友當街爬行。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

SM做到大街上了？安徽合肥27日發生一起令人驚掉下巴的事，一名男孩脖子上戴著狗項圈，牽著狗鏈，真的就像狗一樣，被女友牽著，在大馬路上當街跪著爬行。期間，有警員上前，喊男孩起身，對方都不肯站起，直到女友放話，他最終才慢悠悠的站起來。

網傳短片顯示，一名全身黑衣，表情頗為冷峻的女孩手抓一條金屬狗鏈，不過她牽著卻是一個人。一名看起來清秀、年紀不大的男孩帶著項圈，一路乖乖跪著爬行，引起不少路人圍觀掏手機狂拍。

▲▼女子用狗鏈牽著男友當街爬行。（圖／翻攝自微博）

▲黑衣女訓話。（圖／翻攝自微博）

影片還拍到，她在停下時，對跪著的男孩說，「遛一天趴一天累了吧，想吃東西嗎？」因為太多人圍觀，引起巡邏警員的注意。警員立馬走上前，企圖瞭解情況，並叫跪著的男孩「站起來」，但對方依舊不肯起身。

直到，黑衣女子發話說，「站起來！讓你站起來！」他才慢悠悠的聽話站起，隨後輕輕的抖動身體。

▲▼女子用狗鏈牽著男友當街爬行。（圖／翻攝自微博）

▲福州也曾發生過類似的事件。（圖／翻攝自微博）

網友看後驚呆表示，「主人的任務罷了，表現的好回去估計還能舔腳丫呢」、「這種小眾愛好，還是應該尊循公序良俗原則，偷偷玩就行了」、「解鎖任務罷了，散了散了」、「字母圈（SM）的搞到公共場合還是不合適吧」、「字母圈膽子是越來越大了」。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
黃子韜爸病逝留千億遺產　他狂曬「私人飛機、名錶」網傻眼
最正女律師炸出半球！106cm長腿全露…律師袍藏逆天身材
10年老車「繞一繞定檢才驗得過」？她厭世：要驗2次…內行2招
寧找4萬工作！男跑船5年1原因棄190萬年薪
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

妻甩巴掌！夫趁兒睡著「殺人剁肉」聯手運屍　他被判死刑、爸媽免關

入葬路上繩子斷了！　搬運人被「漆黑棺材壓住」滑下山坡...官方證實！

SM做到大街上了！情侶鬧市解鎖「破尺度任務」　路人圍觀狂拍PO網

蓬佩奧「中國威脅」說　陸外交部：「蓬氏謊言」才是世界最大威脅

陸年底推網路直播行為規範　限制「高額打賞」行為

砸5600元報名跳繩班！小一童「1堂課都沒上」突開竅...補習班傻眼

「是你們！」國中少女臥倒校園變形亡…留中英文紙條藏死亡線索

和老公大吵！　女屋主「家中放火洩憤」整棟200人凌晨急衝出

藥局偷走2大箱口罩！　傻男「全倒垃圾桶」：賣掉紙箱賺錢

陸員工培訓「下跪脫衣搧耳光」激烈喊叫　東莞人社局介入調查

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

妻甩巴掌！夫趁兒睡著「殺人剁肉」聯手運屍　他被判死刑、爸媽免關

入葬路上繩子斷了！　搬運人被「漆黑棺材壓住」滑下山坡...官方證實！

SM做到大街上了！情侶鬧市解鎖「破尺度任務」　路人圍觀狂拍PO網

蓬佩奧「中國威脅」說　陸外交部：「蓬氏謊言」才是世界最大威脅

陸年底推網路直播行為規範　限制「高額打賞」行為

砸5600元報名跳繩班！小一童「1堂課都沒上」突開竅...補習班傻眼

「是你們！」國中少女臥倒校園變形亡…留中英文紙條藏死亡線索

和老公大吵！　女屋主「家中放火洩憤」整棟200人凌晨急衝出

藥局偷走2大箱口罩！　傻男「全倒垃圾桶」：賣掉紙箱賺錢

陸員工培訓「下跪脫衣搧耳光」激烈喊叫　東莞人社局介入調查

日職／周東佑京連11場盜壘追平紀錄　陳偉殷3局無失分

星二代傳訊慘遭拒絕哭了！　周杰倫8天後終於看到...16字回應超暖心

中職／王勝偉未隨一軍練球　恐缺席今年總冠軍賽

恐龍娃娃遭咬「肚破棉花流」！　肇事柴秒變家屬急等縫補

在家也能拍出咖啡廳美照！　「黑磚拿鐵」等絕美飲品作法公開

走進菜市場「買菜兼看展」　竹蓮市場開展

新品搶先看！春水堂也喝得到「植物奶」還加了滿滿燕麥　熟食必吃紅油抄手

防疫有成被世界看見　2020印太商業論壇台灣首度公開參與

誰家貓掉了？鄰居門口「張貼畫像」求領走　網見本尊：胎記超像

半身無力...苗栗59歲男一覺醒來竟中風　醫師曝恐怖關鍵

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

大陸熱門新聞

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

壓路機「恐怖吞人肉」畫面曝！保全當場慘死

陸富豪承諾：兩岸統一送全台每人一箱食品

美一週批准對台2軍售！　環時這樣嗆

學者稱「兩岸進入準戰爭狀態」　國台辦回應了

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

在飲水放「母豬發情素」　陸公務員身分曝光

疑校園霸凌！高二學生跳河輕生　遺書直指班主任：他毀掉我的救贖

美再售台軍武！　陸國防部這樣說

絕症富豪坐直升機撒1.2億？真相曝光

更多熱門

相關新聞

暴力性愛！26歲辣媽只穿裙慘死血泊中

暴力性愛！26歲辣媽只穿裙慘死血泊中

英國26歲女子娜塔莉（Natalie Connolly）被發現陳屍在男友約翰（John Broadhurst）的豪宅內，全身超過40處傷口，倒在血泊中慘死，留下一個女兒。約翰坦承發動攻擊，卻辯稱這是肇因於一場雙方合意的「暴力性愛」。儘管死者生前明顯呈現爛醉狀態，嫌犯卻成功逃過謀殺指控，如今服刑不到2年，就於5日出獄。

SJ年底啟動包含台灣巡迴！NCT又要推分隊

SJ年底啟動包含台灣巡迴！NCT又要推分隊

韓三大公司新計畫曝光！BTS公司還要再推3新團

韓三大公司新計畫曝光！BTS公司還要再推3新團

SM牽手JYP開新公司　網笑了：滿天猩聯姻

SM牽手JYP開新公司　網笑了：滿天猩聯姻

男友控吹風機烤下體！　港女反駁：他看台灣新聞學的「熱脹冷縮」

男友控吹風機烤下體！　港女反駁：他看台灣新聞學的「熱脹冷縮」

關鍵字：

SM字母圈

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

她曝「零股3支必買」...原因網讚：好有才

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面