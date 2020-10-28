SM做到大街上了！情侶鬧市解鎖「破尺度任務」　路人圍觀狂拍PO網

▲女子用狗鏈牽著男友當街爬行。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

SM做到大街上了？安徽合肥27日發生一起令人驚掉下巴的事，一名男孩脖子上戴著狗項圈，牽著狗鏈，真的就像狗一樣，被女友牽著，在大馬路上當街跪著爬行。期間，有警員上前，喊男孩起身，對方都不肯站起，直到女友放話，他最終才慢悠悠的站起來。

網傳短片顯示，一名全身黑衣，表情頗為冷峻的女孩手抓一條金屬狗鏈，不過她牽著卻是一個人。一名看起來清秀、年紀不大的男孩帶著項圈，一路乖乖跪著爬行，引起不少路人圍觀掏手機狂拍。

▲黑衣女訓話。（圖／翻攝自微博）

影片還拍到，她在停下時，對跪著的男孩說，「遛一天趴一天累了吧，想吃東西嗎？」因為太多人圍觀，引起巡邏警員的注意。警員立馬走上前，企圖瞭解情況，並叫跪著的男孩「站起來」，但對方依舊不肯起身。

直到，黑衣女子發話說，「站起來！讓你站起來！」他才慢悠悠的聽話站起，隨後輕輕的抖動身體。





▲福州也曾發生過類似的事件。（圖／翻攝自微博）

網友看後驚呆表示，「主人的任務罷了，表現的好回去估計還能舔腳丫呢」、「這種小眾愛好，還是應該尊循公序良俗原則，偷偷玩就行了」、「解鎖任務罷了，散了散了」、「字母圈（SM）的搞到公共場合還是不合適吧」、「字母圈膽子是越來越大了」。

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