BBC：下屆美總統「台海問題會很頭痛」　中國最可能侵台時期曝光

▲美國總統川普與中國國家領導人習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

距離美國總統大選剩下最後一周，加上台海近來情勢緊張，英國廣播公司（BBC）於28日針對下屆美國總統將如何面對中國與台灣之間的政治課題訪問專家，刊出專文報導，未來美國接觸包含台灣在內的亞太地區盟友，必須找到一種更坦誠而有力的模式，並且須更清楚展現在此地區的義務與企圖。

根據BBC報導，美中台這數十年來一直持續著令人不安的僵局，對於即將出爐的下一任美國總統而言，「中國攻打台灣」應該是最重要的區域政治隱憂之一。著名旅英華人學者，倫敦大學亞非學院教授曾銳生（Steve Tsang）接受BBC訪問表示，習近平自視為歷史偉人，他希望完成毛澤東、鄧小平都沒能完成的「中華民族偉大復興」，也就是拿下台灣。

美國史丹佛大學中國軍事和安全政策研究員梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）於報導中表示，習近平2018年取消任期限制成為終身領導人後，突然他口中與台灣有關的一切開始有了不同的解讀，在過去的20年間，人們大多問的是，美國會保護它的盟友、援助台灣嗎？「但隨著中國軍隊的現代化，問題已從會不會，轉變成它能不能了。」

報導指出，習近平訂出的「偉大復興」完成時間是在2049年，也就是中共革命100周年，但依現況發展，侵台的時間可能會提前。前美國海軍太平洋艦隊情報處長、現任職日內瓦安全政策中心的法內爾（Jim Fanell）向BBC透露，他認為2020年到2030年是台灣最危險的10年，因為前20年胡錦濤與習近平都持續提升人民軍的能力，以便於2020年對台發動軍事入侵。

▲美國下一任總統將面臨中國是否武力侵台的嚴峻區域政治問題。（圖／達志影像／美聯社）

梅慧琳解釋，拿下台灣不僅是中共所稱的「收復領土」，更等同麥克阿瑟將軍曾比喻的奪取「太平洋上一艘永不沉沒的航空母艦」，如果中國真的發動戰爭且成功統一台灣，基本上美國作為亞洲領導者的角色也會結束。華府兩黨都意識到中國對台的威脅加劇，川普政府批准了數十億美元的對台軍售，是向中國發出一個明確的信號。

曾銳生認為，「美國軍事精神就是戰鬥、戰鬥還有戰鬥」，如果中國考慮到這點，他們可能會更謹慎一些，以降低誤判情勢的風險，再加上新冠疫情、貿易戰、華為資安調查以及關閉領事館等，中美關係已降到最低點，他與其他學者共同認為，「舊的外交模式」已經失敗了。

曾銳生與部分學者共識是，下一任的美國總統必須要找到新的對中、對台外交模式，除了更坦誠、更有力之外，也必須讓包含台灣在內的亞洲盟友更清楚美國在亞太地區的義務和意圖。

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