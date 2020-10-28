杭特中國生意夥伴痛批「拜登大騙子」　氣得跳腳！喊：快看不下去

▲美國民主黨籍總統參選人拜登被批評，在22日的辯論會上公然說謊。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

拜登次子杭特（Hunter Biden）的中國事業夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）於27日接受專訪時透露，日前收看總統電視辯論，看到拜登否認「電郵門」醜聞時，他氣到整個人站起來大喊「騙子！」後掉頭就走。據報導，鮑布林斯基曾與拜登有過會面，更與拜登家族有密切的商業聯繫，還持有往來簡訊作為證明。

根據《福斯新聞》報導，鮑布林斯基是一名海軍老兵，曾任拜登家族與現已倒閉的中國華信能源公司CEFC的合資企業「SinoHawk Holdings」的CEO，為拜登家族與華信能源主席葉簡明的中間人。拜登聲稱，沒有與杭特聊到海外事業。但鮑布林斯基駁斥拜登說法，自己曾與拜登親自會面過還跟杭特談過生意。

報導指出，鮑布林斯基收看了最後一場總統辯論，中途聽到拜登否認知情或參與次子杭特的「電郵門」醜聞，整件海外貪污案都是「一個公然的謊言」時，鮑布林斯基幾乎是激動得站起來大喊「騙子！」然後掉頭就走，因為他實在是太震驚了，「他們準備了4、5天之後，拜登家族竟向眾人示以謊言。」

▲鮑布林斯基（Tony Bobulinski）向媒體爆料與拜登家族有過密切商業往來。（圖／達志影像／美聯社）

《福斯新聞》上周公布，鮑布林斯基2017年5月2日寫給杭特的簡訊提到，「請讓我知道我們和您的叔叔、爸爸要一起在哪裡吃飯，還有文件翻譯的部分您想要簡體還是繁體中文？」而杭特回覆不確定晚餐時間，但父親（拜登）要到11點才到，自己與吉姆（Jim Biden，杭特叔叔）10點會在比佛利希爾頓酒店（Beverly Hilton）見面，翻譯就以中國法律文件最常使用的為主即可。

報導還說，鮑布林斯基還曾傳訊息給吉姆，請他幫忙向拜登轉達自己的謝意，謝謝拜登「抽出時間來」。雖然不清楚鮑布林斯基與拜登的會面相談的內容，但據了解，與杭特的筆電硬碟爆出的醜聞無關。