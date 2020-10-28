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772女生「裸照性愛」全被他看光！老手駭客利用「Cammy」　潛入全球視訊用戶

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▲網路，駭客，資安，資訊安全，程式碼，程式，木馬。（圖／pakutaso）

▲美國一名57歲的老駭客，竟然侵入700多名女生的電腦內偷拍私密照。（圖／pakutaso）

實習記者周依儒／綜合報導

美國57歲男子克里斯多福（Christopher Taylor）在2012年8月到2015年7月期間，將監控監視器軟體「Cammy」偽裝成掃描電腦病毒的軟體來欺騙網路用戶下載，當被害人下載之後他就可以駭進他們的電腦裡操控。據瞭解，克里斯多福在這段期間一共駭進了全球39國、共772名女性的電腦內，把她們私密的照片和影片全都看光。

根據《太陽報》報導，事件爆發起因為一名美國亞特蘭大喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）的學生使用校內電腦下載了假「Cammy」後，被學校資安人員發現有異狀，並請求聯邦調查局（FBI）介入調查，整起事件才曝光。

FBI人員追蹤了克里斯多福的IP位置後發現他人藏在英國，因此和英國警方合作共同找到他的藏匿地點，警方隨後也在他的電腦內發現了大量女性的裸照和性行為的影片，仔細清算後數量竟然多達772名女性，橫跨39個國家。

▲▼性侵,創傷,強暴,性愛,上床,嘿咻。（圖／取自pixabay）

▲772名女性的裸體與私密性生活全被泰勒看光。（示意圖／取自pixabay）

隨後克里斯多福也坦承自己將監視器軟體「Cammy」包裝成是掃描電腦病毒的軟體，投放廣告後來欺騙被害人下載。當被害人下載之後，他就可以駭進她們的電腦內來操控視訊鏡頭；同時他也表示這些被害者都是在不知情的情況下被偷拍。

英國警方目前已經逮捕克里斯多福，美國檢察官也依電腦詐欺罪起訴他。而此案的聽證會仍進行中，日前也已在英國法院開庭，將決定是否要將克里斯多福引渡回美國接受法院審判，不過克里斯多福竟然在英國開庭時哭訴自己不想回美國，不然就會以棺材的方式回去。他竟然還向法官透露自己一直有不好的想法，「我真的無法面對這一切，好想去死一死，對於自己做了這樣的事真的很抱歉。」

▲電腦鏡頭務必小心。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲筆電鏡頭務必小心。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

克里斯多福的妻子（Wendy）也曾在法庭向法官求情表示，發生這樣的事她也不想活下去了，不想再給自己的孩子帶來負擔，因為看了美國監獄的影片，不知道克里斯多福會在裡面發生什麼事情，假如真的被帶回美國是沒辦法活下去的，那到時候她真的會自殺。

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