男女分不清！拜登剛叫錯川普又口誤　稱賀錦麗夫是「妻子」

記者王佩翊／編譯

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）因多次發生口誤與忘詞事件，遭川普陣營緊咬不放，質疑是否失智，然而距離大選登場僅剩1週，拜登26日接受NBC採訪時，卻又再度口誤，稱副手賀錦麗（Kamala Harris）的先生任德龍（Douglas Emhoff）為賀錦麗的「妻子」。

根據《太陽報》報導，拜登25日在一場線上音樂會上致詞時，誤將對手川普的名字說成「喬治」，將現任總統川普的名字與前總統小布希（George W. Bush）搞混。拜登說，民主黨陣營正在努力對抗，「避免喬治連任，再做4年。」只見拜登的妻子吉爾（Jill Biden）坐在一旁尷尬地試圖糾正他，拜登這才改口。

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

川普隔天馬上發文狠酸拜登忘記自己名字了，甚至需要別人的幫忙才能完成訪問。然而尷尬的是，拜登同天接受電視台NBC採訪時竟又脫口而出稱，任德龍為賀錦麗的「妻子」。只見採訪中，主持人問到有關於選前最後一週的競選活動，拜登表示，將會專注爭取17個搖擺州，以確保能夠取得270張選舉人票，而他的妻子吉爾與賀錦麗的「妻子」任德龍都會到場支持。

影片曝光後，也讓人再度懷疑，高齡77歲的拜登是不是真的「累了」。相關影片也瞬間成為熱門觀看，更被網友譏諷，「大家真的放心將國家交給他嗎？」

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