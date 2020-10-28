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LIVE／相隔4天再+1！台灣新冠確診達551例　陳時中14時說明

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記者陳詩璧／台北報導

相隔4天再增確診個案，中央流行疫情指揮中心宣布今日有通報新增一例境外移入確診個案，全台確診者總計來到551例，而今（28日）下午2點，指揮中心指揮官陳時中將召開一周一次疫情記者會，說明確診個案的狀況以及防疫作為等事宜。

今日出席人員有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官和中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人等。

 ▲▼疾管署流感疫苗接種不良事件通報記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情變化。（圖／記者黃軍瑋攝）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至10月27日為止，全台新冠肺炎確診者為550人，28日新增1例境外移入，讓全台確診數變成551人。（圖／翻攝疾管署網站）

▲截至10月27日為止，全台新冠肺炎確診者為550人，28日新增1例境外移入，讓全台確診數變成551人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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