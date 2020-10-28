美選破7000萬人提前投票！超越上屆總票數一半　將創112年新高

▲「美國選舉計畫」推估，本屆大選投票人數將創下美國歷史記錄。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在美國總統大選倒數一週之際，提前投票的選民已突破7055萬人，約佔2016大選總投票數的51.2%，其中有4724萬張是郵寄投票，另外有2331萬的選民親臨現場，投票人數比美國歷史上任何一次選舉都要多。專家表示，此次大選有可能是自1908年以來在現代選舉中投票率最高的一次。

OH #earlyvote update posted. Nationally, at least 70.5 million people have voted in the 2020 general election https://t.co/s8K2xFDeSA — Michael McDonald (@ElectProject) October 28, 2020

Nationally, the 2020 #earlyvote is >50% of the total 2016 vote. Wow. https://t.co/s8K2xFDeSA — Michael McDonald (@ElectProject) October 27, 2020

綜合外媒報導，截至當地時間27日早晨，單單德州就有780萬名選民提前投票，已佔該州2016年投票總數的86.9％。

「美國選舉計畫」（US Elections Project）負責人兼佛羅裡達大學政治學者麥唐納（Michael McDonald）在接受PBS訪問時表示，德州和夏威夷最終的投票率有可能超越2016年的總票數，這也是他們一直致力推動的。

▲截至台灣時間28日中午，美國提前投票人數已破7055萬。（圖／翻攝自U.S. Elections Project官網）

麥唐納補充，從目前的趨勢看來，本屆大選是一場投票率很高的選舉，大概有1.5億左右的人會參與投票，這可能是自1908年以來在現代選舉中投票率最高的一次。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

Apple：https://apple.co/3ibJl8F

Spotify：https://spoti.fi/34aNBAj

►植村秀「潔顏油始祖」，不擔心肌膚長痘了