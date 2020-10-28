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美對台軍售1196億「武器芯片內幕曝光」　《南華早報》：受惠者還是中國！

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▲▼三軍聯合火力打擊實彈射擊-海軍寧陽軍艦發射魚叉反艦飛彈。（國防部提供）

▲美國軍售可能受惠的反而是中國。（圖／國防部提供）

記者陳亭伃／綜合報導

美國政府一周內對台2次軍售，包括海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、岸置魚叉反艦飛彈等，總額逾新台幣1196億元，引發中國方面強烈不滿，然而除了對外發表「不滿」情緒之外，《南華早報》即分析，中國可能內心恐怕也相當矛盾，因為當美國對台軍售變多，武器內的「芯片」幾乎來自中國，這對情報的蒐集有一定的幫助。

根據《南華早報》報導，美國近日軍售台灣包括第一次的海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F-16新式偵照莢艙，以及第二批100套岸置魚叉反艦飛彈系統、400枚AGM-84魚叉反艦飛彈及4枚遙測彈等，還有另外配套設備，這樣頻繁的軍售讓中方相當不滿，中國國防部發言人任國強27日表示，「以武拒統，最終必然死路一條」。

然而報導中卻也分析，儘管中國強烈反對美國與台灣之間的軍售，但內心恐怕相當矛盾，因為軍售至台灣的武器內部，芯片多來自於中國，可以藉此掌握台灣的情報蒐集，且也因為地理位置熟悉，要進行任何可能的「間諜活動」都會容易許多。

文中也提到，美國進一步向台灣出售武器，很可能最後受惠的「還是中國」，且即便具有這些武器，台灣也不可能可以抵禦來自中國的攻擊，而蔡英文政府若有似無的挑釁，很可能會讓中國政府動怒。

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