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美選11關鍵州「5大戰場」激烈拉鋸！郵寄投票激增　廝殺時間拉更長

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▲▼民主黨總統參選人拜登與總統川普。（圖／路透）

▲美國總統大選進入最後衝刺階段。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統大選倒數1周，《路透社》整理出11個關鍵州的選舉團人票數、投票結束時間，以及本屆選舉中數量激增的郵寄投票（mail-in ballot）規範。報導指出，上述地區已經達到入主白宮的270票門檻，能夠左右選情，但2名候選人恐怕難以在11月3日分出勝負。

【傾向共和黨】
根據《路透社》，目前11個搖擺州內，德州握有38張選舉人團票，且立場傾向支持總統川普。

【傾向民主黨】
位於美國東部的新罕布夏州（4票）、密西根州（16票）、賓州（20票）威斯康辛州（10票）與明尼蘇達州（10票）傾向支持拜登。西部的亞利桑那州（11票）與內華達州（5票）也偏好民主黨。以上地區一共76張選舉人團票。

【選情難分勝負】
川普與拜登在佛州（29票）、喬治亞州（16票）、北卡羅來納州（15票）與俄亥俄州（18票）愛荷華州（6票）支持率不分上下，選情陷入膠著，而上述地區就占了84張選舉人票。

▲▼美國大選,投票。（圖／路透）

▲美國2020年大選已有超過7000萬選民提前投票。（圖／路透）

上述搖擺州的投票結束時間介於美東時間11月3日晚間7時至10時，大多數州的選民都可親自登記或採郵寄方式提前投票；其中，唯有德州要求選民必須符合特定資格，才可採用郵寄投票，例如年齡超過65歲，生病或罹患身體殘疾等等。

雖然各州關於郵寄投票投遞、送達截止日期與計票時間的規定各不相同，但大多數地區的選舉官員都可以提前著手整理、掃描與紀錄選票，並在大選日或投票時間終止後開始計票。值得注意的是，由於郵政寄送導致的時間落差，部分州政府開放的收票截止日期較晚，進而推遲計票結果確定時間，最終甚至造成大選結果延遲公布。

▲美國,俄亥俄州,克里夫蘭,郵寄投票,mail-in ballots。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國郵寄投票人數激增。（圖／達志影像／美聯社）

舉例來說，俄亥俄州規定，郵寄投票的郵戳必須在11月2日之前，並在大選日後的10天內送達，才可計算。內華達州與明尼蘇達州要求的郵戳日期是11月3日當天，接受大選後7天內送達的選票。

另外，北卡羅來納州希望能夠計算郵戳日期為11月3日，並在12日前送達的選票。但是，川普競選團隊要求最高法院阻止上述意圖。

比較特別的是，德州是由各郡人口數決定提前整理、計算郵寄選票的日期。此外，郵寄投票必須蓋有11月3日前的郵戳，並在隔日下午5時送達；海外選民與軍人則需在11月9日前寄出。

►川普持續緊追！在9搖擺州「縮小落後差距」　拜登可望奪下德州狂勝

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