不是中共黨員！　港大公布：任命北京清華學者擔任副校長

▲香港大學。（圖／CFP）

文／中央社記者張謙香港27日電

香港大學今晚正式公布，任命北京清華大學兩位學者為副校長，並指其中一位申作軍並非中共黨員。公布表示，港大校務委員會議決委任申作軍為副校長（研究），宮鵬為副校長（學術發展），以及傅華伶 為法律學院院長，任期皆為5年。

公布指出，這次人事任命是經全球物色人選的成果 。港大校長張翔說，他們所擔任的職務對港大至為重要 。 據公布，申作軍是美籍華人，現為加州大學柏克萊 分校教授及工業工程及運籌學系系主任，以及土木與環 境工程系教授。他同時出任清華─伯克利（柏克萊）深圳學院一個 中心的主任，以及清華名譽教授及工業工程系主任。

宮鵬是清華理學院院長及教授，自2009年起協助清 華重建地球系統科學學科，於2016年成為清華地球系統 科學系的創系系主任。 宮鵬也是歐洲科學院成員，以及期刊Geographic Information Sciences（現為Annals of GIS）首任總 編輯，並獲任命為「未來地球」（Future Earth）的13 位顧問之一、世界地球委員會的19位成員之一。

港大在公布中指出，由於近期外界就兩位副校長人 選的背景有諸多傳聞和猜測，兩位教授澄清，包括候任 副校長申作軍，表明他不是中共黨員，也不是黨委成員 。（編輯：周慧盈）