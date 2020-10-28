大選剩1周！拜登砸大錢狂買廣告　川普反砍宣傳預算「衝造勢」

▲美國民主黨籍總統參選人拜登於大選前最後一周投入大量選舉廣告資金。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

2020年美國總統大選進入倒數一周，川普在競選資金落後的情況下，撤回佛州的部分電視廣告，將以共和黨資金的支持繼續在全國舉辦造勢，於27日前往包含密西根州在內的中西部參加競選活動。至於拜登陣營在選前最後一周的廣告經費則預計比川普多出2400萬~3900萬美元（約新台幣6.8億~11億元）不等。

根據BBC報導，川普27日在密西根州時對郊區婦女選民喊話，「這次選舉關乎經濟存亡，你們的丈夫想回去工作，對吧？我們會讓你的丈夫回去工作。」2016年川普在中西部的密西根州、威斯康辛州與內布拉斯加州擊敗對手希拉蕊，當時民調略微領先，但2020年的情況卻是大幅落後拜登。而第一夫人梅蘭妮亞同日也前往賓州，這是她第一次隻身參加造勢。

▲美國總統川普削減了在佛州的200萬美元廣告經費。（圖／路透）

據CNN報導，川普在選前一周撤回了在關鍵的佛州約200萬美元（約新台幣5700萬元）的廣告，希望能集中火力在他曾於2016年獲勝的賓州、密西根州、威斯康辛州，以及傳統共和黨大本營的喬治亞洲與亞利桑那州。在重整資源後，川普競選團隊的廣告費預算總共削減約1400萬美元（約新台幣4億元），取而代之的是所屬共和黨的1200萬美元（約新台幣3.4億元）的資金支援。

報導指出，拜登方面則預留了680萬美元的廣告經費，更獲得前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）挹注承諾，將在佛州投入至少1億美元（約新台幣28.5億元）、德州與俄亥俄州各1500萬美元（約新台幣4.3億元）的廣告經費，總計下來，拜登在選前最後一周的廣告預算，總共將比川普多出2400萬~3900萬美元不等。

▲川普競選團隊表示，有信心能以造勢集會的策略打敗對手拜登。（圖／路透）

報導提到，川普競選團隊堅稱，他們擁有的資源足以進行有效競爭，目前正在全國與10幾個州投放電視廣告，實際的造勢行動將幫助他們取得勝利，拜登陣營決定把所有資源都用在電視廣告上，而不是在實際的競選集會，「這對我們的競選來說是一個巨大的優勢。」

▲拜登將於本周前往共和黨傳統州進行造勢，開發新的選舉版圖。（圖／路透）

另外，拜登27日前往喬治亞州造勢時表示，要成為一位「不會讓我們分裂」、「會讓我們團結起來」的總統，一個能夠「治癒」這個國家的人。據報導，喬治亞州自1992年以來從未投給民主黨推派出的總統候選人，但最近民調顯示拜登與川普不相上下。

報導稱，拜登預計將於本周稍晚前往4年前川普大獲全勝的愛荷華州造勢，副手賀錦利也將前往傳統共和黨區的德州與亞利桑那州，這顯示出拜登競選團隊對於擴大選舉版圖的信心。