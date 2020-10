「餅乾界章魚哥」連3屆神預測！押寶川普獲勝　打臉各家專業民調

▲賓州的蘿修烘培坊(Lochel`s Bakery)推出的候選人餅乾(圖/翻攝自Instagram/lochelsbakery)

文/中央社記者徐薇婷、江今葉賓州27日專電

誰將贏得2020美國總統大選?多家民調顯示民主黨候選人拜登勝算較高。但準確預測過去3屆大選結果、被視為「餅乾界章魚哥」的一間美國賓州烘培坊則認為,總統川普將獲勝。

大選日之前倒數第2個週末,關鍵搖擺州之一賓州的蘿修烘培坊(Lochel's Bakery)外頭,民眾大排長龍等著買不同尋常的餅乾。那是印有川普或拜登(Joe Biden)姓名,並以共和、民主兩黨所代表的紅色與藍色糖霜裝飾的特製「候選人餅乾」。

候選人餅乾價格不菲,單片要價約5美元(約新台幣145元),防疫考量下更只接受6片成盒銷售。雖有民眾私下抱怨餅乾「一點都不好吃」,但餅乾仍供不應求,常在打烊前數小時售罄。

餅乾之所以如此熱門,是因為過去3屆美國大選,餅乾賣得最好的候選人最後都成為贏家;2016年美國各界篤信民調數字,壓倒性認為民主黨候選人希拉蕊(Hillary Clinton)將勝選,但餅乾銷售數字神準預測川普才會是下任總統。

烘培坊老闆娘蘿修(Kathleen Lochel)受訪表示,她在2008年開始製作候選人餅乾,一開始只是覺得好玩,並把這個點子當成「玩笑」(joke)在看,但沒想到餅乾成功預測大選結果,讓烘培坊聲名大噪。

蘿修指出,頭兩屆大選候選人餅乾僅賣出數十片,但2016年銷量大增至約1000片。她說:「今年餅乾銷量更是大幅激增,目前川普餅乾賣出約1萬3000片,遠勝於拜登的3000片左右,差距達4倍之多。」

不過,民調普遍顯示拜登贏面較大。根據英國線上民調業者「輿觀」(YouGov)最新預測,拜登將以356張選舉人票擊敗川普的182張選舉人票,贏得白宮大位;賓州、佛羅里達、北卡、亞利桑那、威斯康辛及密西根等6大關鍵搖擺州,預計也可能由拜登拿下。

被問到怎麼看民調數字與餅乾銷售趨勢的差距,蘿修打趣地說:「不是有很多民眾因為肚子餓買餅乾,就是(民調)數字不正確。」但她坦承,今年大選結果確實比以往更難預測,她只能說買川普餅乾的人真的很多。

餅乾銷售真能作為大選結果預測指標?答案可能見仁見智。

但值得思考的是,賓州是搖擺州中拜登民調領先幅度相對大的地方,也是拜登兒時故鄉所在地,照理說拜登餅乾銷售應會多於川普,或至少差距不至於如此懸殊。究竟是川粉太熱情大舉收購餅乾,還是民調無法反映真實狀況?

記者實地觀察,賓州街頭不少地方能看到拜登競選看板,與川普看板數量不相上下;有時兩位候選人看板甚至並立,頗有搖擺州的廝殺氛圍。記者隨機訪問的11名民眾中,有5位支持拜登、4位支持川普,2位不願表態,也與民調趨勢相符。

不過,從與當地民眾對話中,不難感受到川普支持者算是強勢多數,他們樂於分享對川普的熱愛,也對川普連任相當有信心;相較之下拜登支持者雖存在,但明顯低調許多。

開心買到一盒川普餅乾的珊迪(Sandy)與吉姆(Jim)告訴中央社記者,美國經濟從沒這麼好過,川普支持軍隊與警方,也在乎公不公平。反觀民主黨,他們上台將會增稅,為了選票什麼東西都大放送,且拜登年紀太大,常講話語無倫次也前後不一致。

另一位「川粉」佩蒂(Patty)則說,拜登上任會禁用石化燃料及禁止開採頁岩油,大家也清楚知道拜登若當選只會做6個月,之後副手賀錦麗(Kamala Harris)就會接手。她直呼:「美國可沒有準備好成為社會主義國家!」

58歲家庭主婦林恩(Lynn)指出,她4年前票投希拉蕊,今年會投給拜登。她說,這次賓州開票結果應該會很接近,她不解為何這麼多人支持川普,「他們很瘋狂,令我憂心」。

