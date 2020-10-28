「餅乾界章魚哥」連3屆神預測！押寶川普獲勝　打臉各家專業民調

▲賓州的蘿修烘培坊（Lochel`s Bakery）推出的候選人餅乾（圖／翻攝自Instagram／lochelsbakery）

文／中央社記者徐薇婷、江今葉賓州27日專電

誰將贏得2020美國總統大選？多家民調顯示民主黨候選人拜登勝算較高。但準確預測過去3屆大選結果、被視為「餅乾界章魚哥」的一間美國賓州烘培坊則認為，總統川普將獲勝。

大選日之前倒數第2個週末，關鍵搖擺州之一賓州的蘿修烘培坊（Lochel's Bakery）外頭，民眾大排長龍等著買不同尋常的餅乾。那是印有川普或拜登（Joe Biden）姓名，並以共和、民主兩黨所代表的紅色與藍色糖霜裝飾的特製「候選人餅乾」。

候選人餅乾價格不菲，單片要價約5美元（約新台幣145元），防疫考量下更只接受6片成盒銷售。雖有民眾私下抱怨餅乾「一點都不好吃」，但餅乾仍供不應求，常在打烊前數小時售罄。

餅乾之所以如此熱門，是因為過去3屆美國大選，餅乾賣得最好的候選人最後都成為贏家；2016年美國各界篤信民調數字，壓倒性認為民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）將勝選，但餅乾銷售數字神準預測川普才會是下任總統。

烘培坊老闆娘蘿修（Kathleen Lochel）受訪表示，她在2008年開始製作候選人餅乾，一開始只是覺得好玩，並把這個點子當成「玩笑」（joke）在看，但沒想到餅乾成功預測大選結果，讓烘培坊聲名大噪。

蘿修指出，頭兩屆大選候選人餅乾僅賣出數十片，但2016年銷量大增至約1000片。她說：「今年餅乾銷量更是大幅激增，目前川普餅乾賣出約1萬3000片，遠勝於拜登的3000片左右，差距達4倍之多。」

在 Instagram 查看這則貼文 lochelsbakery（@lochelsbakery）分享的貼文 於 PDT 2016 年 7月 月 27 日 下午 4:15 張貼

不過，民調普遍顯示拜登贏面較大。根據英國線上民調業者「輿觀」（YouGov）最新預測，拜登將以356張選舉人票擊敗川普的182張選舉人票，贏得白宮大位；賓州、佛羅里達、北卡、亞利桑那、威斯康辛及密西根等6大關鍵搖擺州，預計也可能由拜登拿下。

被問到怎麼看民調數字與餅乾銷售趨勢的差距，蘿修打趣地說：「不是有很多民眾因為肚子餓買餅乾，就是（民調）數字不正確。」但她坦承，今年大選結果確實比以往更難預測，她只能說買川普餅乾的人真的很多。

餅乾銷售真能作為大選結果預測指標？答案可能見仁見智。

但值得思考的是，賓州是搖擺州中拜登民調領先幅度相對大的地方，也是拜登兒時故鄉所在地，照理說拜登餅乾銷售應會多於川普，或至少差距不至於如此懸殊。究竟是川粉太熱情大舉收購餅乾，還是民調無法反映真實狀況？

記者實地觀察，賓州街頭不少地方能看到拜登競選看板，與川普看板數量不相上下；有時兩位候選人看板甚至並立，頗有搖擺州的廝殺氛圍。記者隨機訪問的11名民眾中，有5位支持拜登、4位支持川普，2位不願表態，也與民調趨勢相符。

Lochel's Bakery sold 23,480 cookies! I wonder what their record is for presidential election cookie polls. https://t.co/xbJBDhvvO3 — Peoples_Pundit (@Peoples_Pundit) October 27, 2020

不過，從與當地民眾對話中，不難感受到川普支持者算是強勢多數，他們樂於分享對川普的熱愛，也對川普連任相當有信心；相較之下拜登支持者雖存在，但明顯低調許多。

開心買到一盒川普餅乾的珊迪（Sandy）與吉姆（Jim）告訴中央社記者，美國經濟從沒這麼好過，川普支持軍隊與警方，也在乎公不公平。反觀民主黨，他們上台將會增稅，為了選票什麼東西都大放送，且拜登年紀太大，常講話語無倫次也前後不一致。

另一位「川粉」佩蒂（Patty）則說，拜登上任會禁用石化燃料及禁止開採頁岩油，大家也清楚知道拜登若當選只會做6個月，之後副手賀錦麗（Kamala Harris）就會接手。她直呼：「美國可沒有準備好成為社會主義國家！」

58歲家庭主婦林恩（Lynn）指出，她4年前票投希拉蕊，今年會投給拜登。她說，這次賓州開票結果應該會很接近，她不解為何這麼多人支持川普，「他們很瘋狂，令我憂心」。

An update from Lochel’s, the bakery @EricTrump made a surprise stop at in PENNSYLVANIA!



Read more about this great small business here: https://t.co/r8EBGOpj9m https://t.co/dQaiFxt3Fo pic.twitter.com/nsUO9hqb7Z — Ken Farnaso (@KLF) October 26, 2020

從事攝影及文創工作的提姆（Tim）與太太迪婕（DJ）則是堅定拜登支持者。兩人屋外插著拜登競選看板，房子兩旁被川粉鄰居包夾。他們坦承，因為與鄰居支持不同人，雙方對各自理念也十分熱衷，因此曾有過「激烈對話」。

兩人表示，拜登具有無可比擬的經濟計劃，面對氣候變遷也拿出以科學為依據的政策。反觀川普應對疫情方式讓人憂心，他慣於撒謊、充滿仇恨並散播恐懼。他們強調，這次選戰是團結與分裂的選擇，「我們將投給團結」。

川普、拜登支持者雖都有信心自己支持的候選人將取得最後勝利，但贏家只能有一位。距離大選僅剩7天，屆時便能揭曉是「候選人餅乾」預測神準，還是民調可靠。