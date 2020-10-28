美法官挺大選日擁槍！喊停密西根州禁槍新規：這不符程序

▲ 美國許多選民提早投票。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國密西根州本月發布指令，在11月3日大選當天，全面禁止在投票所、工作人員辦公室等場所公開攜帶槍枝。只不過，這項指令如今受到挑戰，當地一名法官27日選擇和支持擁槍者站在一起，強調無論是否攜槍，只要恐嚇選民就屬於犯罪行為，喊停這項指令。

路透報導，密西根州是可公開攜帶槍枝的州，也就是合法擁槍者可在未獲許可的狀態下，在公開場合攜帶槍枝，但此規定並不適用於學校、教堂、圖書館、醫院等公共場所。不過在10月16日，身兼該州最高選舉行政官員的密西根州務卿本森（Jocelyn Benson）發布指令，在11月3日當天，任何距離投開票所30公尺內的範圍禁止攜帶槍枝。

換句話說，與處理選票有直接關係的投票所、工作人員辦公室、進行缺席選票相關作業等場所，全都在範圍內。本森表示，這項措施實屬必要，藉此確保每位選民的安全。

只不過，此舉引來擁槍團體的不滿，質疑這項規定是濫用權力。法官默瑞（Christopher Murray）則與擁槍派站在一起，強調無論是否攜槍，只要恐嚇選民就屬於犯罪行為，且現行法律已規定不能帶槍到特定場所，但重點在於，本森發布新指令的作法沒有遵守國家行政程序法案（APA），因此喊停該項規定。

消息一出，該州檢察長納塞爾（Dana Nessel）誓言要對這項裁決提出上訴。默瑞則透露，儘管距離大選只剩一周，但仍有時間可處理後續上訴複審。

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