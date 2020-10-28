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拜登早知情！杭特錄音檔曝光：親口認了與「中國間諜頭子」來往

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▲▼美國前副總統拜登（Joe Biden）與兒子杭特（Hunter Biden）。（圖／路透）

▲美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與兒子杭特（Hunter Biden）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的小兒子杭特（Hunter Biden）近日接連被爆出「電郵門」、「不雅照」醜聞，如今根據美國媒體流出的最新錄音，杭特竟親口承認自己的商業夥伴何志平是「中國間諜頭子」，不僅如此，他還在錄音檔中提到父親拜登，讓拜登想賴也賴不掉。美國主流媒體先前曾稱，杭特電郵門一事是假的，且拜登不清楚杭特的海外生意，然而這段錄音檔也直接打臉相關說法

根據《國家脈動》獨家報導，杭特在這段錄音檔中大肆抱怨他的商業夥伴、中國企業華信能源的董事長葉簡明突然消失，並稱前香港民政事務局局長何志平是「該死的中國間諜頭子」。《紐約郵報》先前曾踢爆，何志平與杭特私下有鉅額交易，而美國參議院也曾發表一份調查報告，報告中提到，與葉簡明有關的一間空殼公司曾經向杭特的律師支付100萬美金。此外，葉簡明也被指與中國軍方有所聯繫。

▲▼ 前香港民政事務局局長何志平涉嫌幫中國企業賄賂以獲取石油生意，上周於紐約遭到逮捕。圖為台灣資深影星胡慧中與丈夫何志平。（圖／CFP）

▲前香港民政事務局局長何志平（左）曾因涉嫌幫中國企業賄賂以獲取石油生意，於紐約遭到逮捕。右為台灣資深影星、何志平夫人胡慧中。（圖／CFP）

杭特在錄音檔內說，「我接到我父親的電話，他告訴我《紐約時報》的人一直在找我，但這些電話以前我父親都是直接讓我的老搭檔艾瑞克（Eric）去應付，沒想到這傢伙其實一直默默地在傷害我，我都不知道有多久了。還有另一個《紐時》的記者打給我，問我有關何志平的事。何志平這個該死的中國間諜頭子，他跟我的合夥人創辦公司，我的合夥人身家上看3230億美元，但他現在失蹤了！」

據悉，杭特所提到的這名合夥人正是中國華信能源的董事長葉簡明。杭特在錄音檔中還提到，「我上次在他（葉簡明）價值5800萬美金的公寓見到他之後，他就徹底消失了，當時他還簽了一份價值40億美金的合約，要建造一個世界上最大的液化天然氣港口。不久後我就接到紐約南區聯邦檢察官親自打來的電話，他說我的生意夥伴阿契爾（Devon Archer）指認我去為一件刑事案件作證，但他卻沒有告訴我這件事，而且我的父親也沒有告訴我。」

電郵門事件爆出後，拜登一再否認瞭解且涉及杭特的海外生意，而美國主流媒體先前也曾報導，電郵門事件是假的，且拜登與杭特皆沒有涉及與共產黨有關的刑事調查或是商業交易，但這段錄音也直接打臉相關說法。

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