「川普是新冠病毒起源！」駭客入侵競選官網　嗆：已掌握家族機密

▲川普競選網站稍早遭到駭客入侵，現在已經恢復正常運作。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普的官方競選網站於27日遭到駭客入侵，首頁畫面被植入聯邦調查局（FBI）與美國司法部的徽章，搭配上「此網站已被查封」的聳動標題，並聲稱「川普總統散布的假新聞夠多了，是時候讓全世界知道真相。」目前網站已恢復正常，競選團隊對此表示，他們正與執法部門合作調查此次攻擊的來源。

根據路透社報導，川普競選團隊的官網於稍早遭到駭客入侵，首頁被植入偽造FBI與司法部的「網站查封公告」，聲稱世界上已充斥著總統散布的假新聞，是時候讓全世界知道真相，並在內文提到川普政府涉及新冠病毒的起源、夥同海外人士操縱2020總統大選。

報導指出，此外，駭客貼出的假訊息還要求網站訪客捐贈加密貨幣，以換取瀏覽川普家族與幕僚間「內部的秘密對話」的機會，但沒有提出任何證據來支持這個說法。競選團隊對此表示，他們正在與執法部門合作調查攻擊的來源，但因為這些數據根本沒有存儲在網站上，所以沒有接觸到敏感數據。

據報導，過去也曾有駭客聲稱，能夠獲取與川普有關的內部通訊資料，例如日前有一個組織表示他們已經侵入了一家娛樂律師事務所，但全都無疾而終。目前競選網站已恢復正常，然而，針對此次駭客攻擊偽造聲明一事，目前FBI拒絕回應。

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