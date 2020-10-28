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提前投票還可以反悔！美國大選14州開放選民「重新投票」

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▲▼美國大選,投票。（圖／路透）

▲美國已經超過6000萬人提前投票。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選即將於11月3日正式登場，選戰也進入白熱化階段，然而民主黨候選人拜登之子杭特日前被爆出電郵門醜聞，隨後甚至流出吸毒、性愛影片，間接打擊拜登選情。如今有許多已經提前投票的美國選民開始後悔決定，紛紛聯絡所屬州的選委會，希望能「重新投票」。而在美國，儘管規定不盡相同，但的確也有14個州允許選民「反悔」，改變選擇。

根據《福斯新聞網》報導，美國為了提高投票率，讓投票日沒空前往投票所的民眾也能投票，同時減少選舉當日的人流，開放提前投票制度（Early voting），其中包含郵寄選票與提前親自到投票所投票等方式。本次大選受到新冠肺炎疫情影響，提前投票率大幅飆升，不但早已超過2016年的提前投票人數，更有望創下百年來的新高。不過提前投票雖然帶來便利，對選民而言卻也產生一定風險。

拜登次子杭特在提前投票開跑後接連爆出多項醜聞，讓眾多已經提前投票的支持者紛紛致電所屬州的選委會，詢問重新投票相關事宜。事實上，全美共有14個州允許選民在進行提前投票後「反悔」並重新投票，而這14個州分別為阿肯色州、紐約州、康乃狄克州、德拉瓦州、密西根州、明尼蘇達州、威斯康辛州、新罕布夏州、賓夕凡尼亞州、愛達荷州、伊利諾州、印第安那州、密西西比州以及新墨西哥州。

▲▼美國眾議院議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）提前投票。（圖／路透）

▲提前投票分為郵寄選票與親赴投票所投票。圖為美國眾議院議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）提前投票。（圖／路透）

即使能夠重新投票，各州的規定也不盡相同，例如威斯康辛州的選民擁有投票3次的權利，也就是說可以反悔2次。不僅如此，在威斯康辛州，無論是郵寄選票或是親自前往投票所提前投票的選民，都擁有反悔的權利。密西根州則是需要提交書面申請，才能重新投票。

紐約州選委會會在計算提前投票票數之前先查閱投票簿，因此如果選民親自前往投票所投票，郵寄選票將會被作廢，不予計算。不過提前前往投票所投票的人則無法改變選票內容。明尼蘇達州則是至少要在選舉日前14天提出申請。
賓夕凡尼亞州、愛達荷州、伊利諾州、印第安那州、密西西比州以及新墨西哥州的選民只要在選舉日當天簽名撤回郵寄選票並親自投票，便能重新投票。

▲▼拜登,杭特（Hunter Biden）,杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（圖／路透）

▲杭特（Hunter Biden）與父親拜登。（圖／路透）

另一方面，距離美國大選剩下一週，杭特被爆出在先前送修的筆電中，存有多張與不同女性的不雅照片。在其中一張照片裡，杭特和一名少女脫衣共躺在床，做出不雅動作，如今照片中的女主角更被爆出，就是杭特的親姪女、拜登已故長子博拜登的女兒娜塔莉。據悉，照片拍攝當時，娜塔莉年僅14歲。而杭特的醜聞連環爆勢必也將對拜登的選情帶來衝擊。

 

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