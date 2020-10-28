病例「火箭式狂飆」！歐美疫情再寫紀錄　WHO：醫院都擠滿人了

▲數據顯示，世界各國的新冠病例數都有上升趨勢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）數據顯示，歐洲每天因染疫而死的人數與前一周相比，上升了近40%，其中法國、西班牙、英國、荷蘭和俄羅斯的死亡人數增加三分之一，占了大多數。美國有將近50萬人在過去的7天內受感染，中西部熱點地區的病例數和住院人數也都創下新記錄。

據BBC報導，目前病例數位居世界第四的俄羅斯，單日死亡人數為320人，讓總死亡人數上升到2萬6589人。奧地利在27日也宣佈死亡總人數超過了1000人，而義大利在過去24小時內宣佈有221人死亡。儘管義大利的感染病例也在急速成長，在過去24小時內達到近2.2萬人，但境內的檢測力度也持續增強。

"Last week saw the highest number of #COVID19 cases reported so far.

Many countries in the northern hemisphere are seeing a concerning rise in cases & hospitalisations.

And ICUs are filling up to capacity in some places, particularly in Europe & North America."-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 26, 2020

另一方面，路透社也指出，美國上周有近50萬人受感染，5600多人死亡，住院人數也創下新高，增加了13%。最近成為疫情熱點的伊利諾州在過去7天內通報了3萬1000多例的新病例，比德州以外的州屬都來得高。

WHO發言人哈裡斯（Margaret Harris）在接受BBC採訪時針對歐洲的疫情表示，整個歐洲地區的病例數和死亡人數都在急劇增長，每日新增人數增加了三分之一，每日死亡人數也增加了近40%，不少國家的醫院人滿為患，尤其加護病房更是擠滿了重症患者，整體狀況實在讓人堪憂。

▲WHO認為，儘管新冠病例數仍在急劇成長中，但情況不會比4月份來得更糟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過她認為，4月份死亡人數直線上升的狀況應該不會再出現，因為儘管醫院花了很長的一段時間來應對這種傳染病，但他們對新冠病毒已經有了一定基礎的認識，而且目前的病患大多來自年輕族群，他們的病情較容易受到控制。

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