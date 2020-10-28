他殘殺48名獄友「斬首挖臟器」：性侵竊盜犯該死！放話還要殺更多

▲巴西聖保羅的42歲囚犯達席爾瓦（Marcos Paulo da Silva）謀殺48名獄友。（圖／翻攝Twitter@chikistrakiz）

記者吳美依／綜合外電報導

巴西聖保羅的42歲囚犯達席爾瓦（Marcos Paulo da Silva）入獄25年期間謀殺48名獄友，其中幾人甚至以斬首、挖出內臟的殘忍手法行兇。但他表示，死者都是性侵犯與竊盜者，必須受到懲罰，對於犯行「毫不後悔」。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導，達席爾瓦最惡名昭彰的血腥犯行發生於2011年，他在聖保羅塞拉阿蘇爾監獄（Serra Azul Jail）殺害5名囚犯，首先持滅火器敲暈受害者，接著使用自製刀具實施斬首，甚至喊著，「我好愛這樣，（受害者）太少了，我想要殺更多囚犯」，接著又下令幫派成員殺害其他州監獄內的2名囚犯。

達席爾瓦如今被正式指控6條謀殺罪與2項教唆殺人，判處217年有期徒刑，預計將在獄內度過終生。但據當地媒體報導，還有很多案件尚未開庭審判。此外，他最近出庭時向法官表示，「我對於殺害這些人毫不後悔。他們是性侵犯與小偷，利用或搶劫其他囚犯」，且在州監獄內實際殺害人數為48人。

▲達席爾瓦自曝，他坐牢期間殺害的總人數是48人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據悉，達席爾瓦身上布滿骷髏頭與惡魔的刺青，甚至包括「路西法，我的保護者」的文字，也因此獲得與惡魔同名的綽號。他曾多次砍四肢自殘，被銬在擔架上，才可接受治療。

一名心理學家進行精神評估後指出，達席爾瓦的謀殺行為在坐牢期間才開始發生，服刑前從未做過類似犯行，研判沒有精神疾病，但罹患人格障礙，需要緊急治療。

根據巴西雜誌Veja，達席爾瓦19歲時加入巴西獄內幫派PCC，1995年因竊盜輕罪首次入獄。他之後認為PCC只在乎財富利益，失去囚犯互助支持的初衷，因此退出，並創立新幫派，謀殺PCC成員，並成為巴西監獄體系內9大犯罪組織之一。

巴西網站UOL近日揭露上述故事，很快獲得各大媒體報導。其中一名獄警向UOL表示，如今願意接收達席爾瓦的監獄越來越少，此人再度痛下殺手，只是「時間早晚的問題」。

Marcos Paulo da Silva ganhou o apelido após tatuar a frase "Lúcifer, meu protetor" no corpo https://t.co/CO3O8WCdE9 — VEJA São Paulo (@VejaSP) October 22, 2020

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