　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搶占關鍵搖擺州！歐巴馬批川普「愛說謊刷存在感」　把白宮變疫區

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼歐巴馬在佛羅里達州為拜登站台。（圖／路透）

▲歐巴馬在佛羅里達州為拜登站台。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統歐巴馬於美東時間周二（27日），在佛州奧蘭多（Orlando）為民主黨總統參選人拜登站台，演說期間頻頻攻擊川普，從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）到推特，都開重口下猛藥，還稱他說謊成性，超愛「刷存在感」、「搏眼球」（attention-seeker）。

綜合外電報導，歐巴馬批評川普利用最愛的推特轉推陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）的不實言論，因為該則陰謀論毫無根據地指出歐巴馬執政時期，其實並沒有成功擊殺賓拉登，而歐巴馬和拜登派出海豹6號去掩飾一切。歐巴馬說，「我們美國的總統轉貼了這項聲稱海豹部隊沒有真的殺死賓拉登的消息。想想看這是什麼情況，而我們大家的反應卻是，嗯，好吧。這一點都不好！」

歐巴馬也抨擊川普的防疫不力，竟讓大半個白宮都淪陷，而全美此刻超過22.5萬死亡，將近900萬人確診，至少10萬間中小企業售疫情影響被迫倒閉，而在佛羅里達，已經有50萬個工作機會蒸發無蹤，「而他怎麼反駁的？『人們太關注新冠病毒了』，他在其中一個造勢場合說的。」

▲▼歐巴馬在佛羅里達州為拜登站台。（圖／路透）

▲歐巴馬要選民出門投票。（圖／路透）

歐巴馬指川普世在抱怨，而且忌妒新冠病毒占據媒體的頭條版面，把總統的鎂光燈都搶走了，而白宮最近最關注的是，竟然仍不是疫情，而是如何把巴瑞特送上大法官的位置。白宮掀起的第二波疫情，除了川普本人先前染疫外，白宮工作人員、記者以及副總統潘斯的幕僚長都接連染疫，「我住過白宮一段時間」，「那是一個可控的環境，你可以採取一些預防措施避免染疫。除非，這傢伙似乎扮不到，他把整個白宮變成一個熱區。」

與此同時，這場民主黨的造勢演說透過《福斯新聞》的直播傳到川普眼裡，川普即時發布推特抱怨，「現在《福斯新聞》正在轉播歐巴馬為拜登發表的那場，沒有群眾、虛假的演說。」川普還說歐巴馬根本受不了拜登，因為他不相信他會贏。

現場的歐巴馬繼續細數川普及其同黨人士的謬誤，包括女婿庫許納（Jared Kushner）宣稱對黑人社群的貢獻良多，以及川普如何想要把經濟成果全攬為自己的功勞，而所有批評都拒之千里。

歐巴馬說，過去美國人民把一切看作有點太理所當然而鬆懈了，結果就冒出一個川普總統，現在要重新用選票將他剔除，「我們得史無前例地動員，奧蘭多，我們不能遲疑。」他稱讚拜登有足夠的經驗和作為一名總統的品格，會再次帶全美人民走出低潮。

距離大選僅剩1周，擁有29張選舉人票的佛州成為兩黨的必爭之地，佛羅里達為知名的搖擺州，選舉人票數全美第3，在美國大選結果上扮演著重要的關鍵角色。

美國保守派民調公司「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）27日發出最新民調，民主黨總統參選人拜登的支持度，與現任總統川普的差距已縮小至2％，顯示自杭特（Hunter Biden）的醜聞傳出後，雙方的支持度互有增減。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
媽媽男友是消防猛男！少女爬上床控性侵　結局大逆轉
「雲豹甲車」罕見現身北市街頭　警車護送開道
台灣機師跳槽中國「年薪千萬送豪宅」　超高收入曝
謝佳見身家破百億驚人家世起底！真面目是「連鎖超市少東」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「川普是新冠病毒起源！」競選官網遭駭客攻擊　執法部門將徹查

如何讓中國「為疫情付出代價」？　川普：我不會告訴你的

8歲童早起看電視「一動作」救了全家　媽：我們以前還老愛笑他

搶占關鍵搖擺州！歐巴馬批川普「愛說謊刷存在感」　把白宮變疫區

巨奶網美進廠加工！狂吸120萬粉她直呼「後悔了」：男人都被嚇跑

美公布每日最新全國民調　拜登49％：川普47％「選情緊咬」

連接獲炸彈恐嚇！巴黎夯景被盯上　警打開驚見「滿袋子彈」

判120年徒刑！美性愛邪教教主餓壞女信徒　「下體烙名字」作性奴

比利時前國王拒認私生女多年　終在皇家城堡內相會

彭博：美國軍售台灣防禦性武器　美台「刺蝟戰略」更加一致

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

「川普是新冠病毒起源！」競選官網遭駭客攻擊　執法部門將徹查

如何讓中國「為疫情付出代價」？　川普：我不會告訴你的

8歲童早起看電視「一動作」救了全家　媽：我們以前還老愛笑他

搶占關鍵搖擺州！歐巴馬批川普「愛說謊刷存在感」　把白宮變疫區

巨奶網美進廠加工！狂吸120萬粉她直呼「後悔了」：男人都被嚇跑

美公布每日最新全國民調　拜登49％：川普47％「選情緊咬」

連接獲炸彈恐嚇！巴黎夯景被盯上　警打開驚見「滿袋子彈」

判120年徒刑！美性愛邪教教主餓壞女信徒　「下體烙名字」作性奴

比利時前國王拒認私生女多年　終在皇家城堡內相會

彭博：美國軍售台灣防禦性武器　美台「刺蝟戰略」更加一致

中職／台灣大賽前2戰　中信南港園區戶外大螢幕直播

又一家！蟹舞餐廳11/22歇業　11/2起辦「終極派對」龍蝦5折

「萬聖節華麗變裝」老師全場最崩潰　3點勸世：中元節也來辦啊

資深優良教師竟是狠！2年指侵9歲女學生達50次　判囚4年10月

館長中槍後首露面…坐輪椅出庭「腿還是斷的」！轟羅文：就是想紅

「台灣蝶王」王冠閎ISL第4站200蝶奪第1　迎職業生涯首冠

陸要求131款「侵害用戶」APP整改　上海迪士尼、良品鋪子被點名

「川普是新冠病毒起源！」競選官網遭駭客攻擊　執法部門將徹查

特／《婆婆》結局太超現實？　「happy ending、開放式結局」哪種觀眾才買單

又斷軌19cm！台鐵「新市=永康」異常3小時　最快10:30修復完畢

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

國際熱門新聞

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

6歲童午覺醒找不到媽...爬15樓客廳窗戶跌落慘死

美艷化學家全裸慘死！大拇指「詭消失」

接受變態醫免費手術後「蛋蛋被吃掉」

美媒：習近平密謀「滲透分化」美國

留學生命案18年　日警找到DNA證據

捷克疫情惡化　宣布實施全國宵禁

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

道瓊跌222點！美股漲跌互見

拜登兒與姪女脫衣躺床！提前投票者崩潰要重投

美最新全國民調：拜登49％：川普47％

警擊斃非裔刀男　費城反歧視暴動

8歲童早起看電視「一動作」救全家

巴基斯坦爆炸案　增至8死136傷！

更多熱門

相關新聞

美最新全國民調：拜登49％：川普47％

美最新全國民調：拜登49％：川普47％

美國保守派民調公司「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）27日發出最新民調，民主黨總統參選人拜登的支持度，與現任總統川普的差距已縮小至2％，顯示自杭特（Hunter Biden）的醜聞傳出後，雙方的支持度互有增減。

美邪教教主「被判120年」下線性奴眾多

美邪教教主「被判120年」下線性奴眾多

彭博：美軍售台灣　「刺蝟戰略」更一致

彭博：美軍售台灣　「刺蝟戰略」更一致

道瓊跌222點！美股漲跌互見

道瓊跌222點！美股漲跌互見

美媒：習近平密謀「滲透分化」美國

美媒：習近平密謀「滲透分化」美國

關鍵字：

美國北美要聞歐巴馬川普2020美國總統大選

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面