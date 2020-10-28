　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比利時前國王拒認私生女多年　終在皇家城堡內相會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼比利時艾伯特二世（Albert II）與寶拉10月25日在一座皇家城堡與女黛爾芬（Delphine Boel）會面。（圖／路透）

▲父女在城堡中相會，盡釋前嫌。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電

比利時前國王艾伯特二世半世紀前婚外情生下一女，王室緋聞成為全國熱議話題，歷經多年拒絕接納後，近日他與前王后寶拉終於一起首度與這位女兒會面。

比利時各媒體今天大幅報導，根據比利時王室最新發布訊息，艾伯特二世（Albert II）與寶拉10月25日在一座皇家城堡與女黛爾芬（Delphine Boel）會面，3人當時表達各自的感受。

比媒引述王室聲明，表示10月25日當天一個新的篇章展開，大家在會面時充滿感動、平靜、諒解以及希望。在創傷和痛苦之後，此時是寬恕與和解的時候了。

這場會面受到高度矚目，因為艾伯特二世先前一再拒絕承認是黛爾芬的父親，使得黛爾芬2013年走上法律途徑，但艾伯特二世持續抗拒接受DNA鑑定，在法院裁定日處5000歐元高額罰款下，最終他在今年接受鑑定並終於承認黛爾芬是親生女。

目前黛爾芬在藝術家身份之外，也正式獲得「公主」稱號，比利時王室多了一位成員。

根據比媒刊登相片，會面當天艾伯特二世坐中間，寶拉及黛爾芬分坐兩旁，3人看來仍相當有距離，未來如何互動也將是話題。

艾伯特二世當年迎娶義大利貴族之女寶拉（Paola），她曾被封為義大利第一美女，當時被視為歐洲皇室佳話，但這位前國王婚後出軌，且又拖延多年才接納自己的親生女，受到批評不利王室形象。

聽Podcast掌握美選及國際局勢／Apple

聽Podcast掌握美選及國際局勢／Spotify

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
近百台籍機師閃離中國！美豔辣女友被迫延婚　機密報告曝光
北市東區「性愛講堂」直擊！妙齡女手抄口愛經　真人實彈如A片現
20歲百萬粉「螞蟻腰」網紅開播　本人現身變大媽嚇壞粉絲
台灣機師偷吃購物天后！正宮抓姦在床　跳槽中國原因超展開
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巨奶網美進廠加工！狂吸120萬粉她直呼「後悔了」：男人都被嚇跑

美公布每日最新全國民調　拜登49％：川普47％「選情緊咬」

連接獲炸彈恐嚇！巴黎夯景被盯上　警打開驚見「滿袋子彈」

判120年徒刑！美性愛邪教教主餓壞女信徒　「下體烙名字」作性奴

比利時前國王拒認私生女多年　終在皇家城堡內相會

彭博：美國軍售台灣防禦性武器　美台「刺蝟戰略」更加一致

足球界震驚！FIFA主席也中鏢　確診居家隔離還剩10天

美艷化學家全裸慘死！大拇指「詭消失」　上司隔天收訊：我要請假

道瓊再跌222點！紓困案選前推出落空　美股漲跌互見

美媒：習近平密謀顛覆美國　出動600團體「滲透分化」

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

巨奶網美進廠加工！狂吸120萬粉她直呼「後悔了」：男人都被嚇跑

美公布每日最新全國民調　拜登49％：川普47％「選情緊咬」

連接獲炸彈恐嚇！巴黎夯景被盯上　警打開驚見「滿袋子彈」

判120年徒刑！美性愛邪教教主餓壞女信徒　「下體烙名字」作性奴

比利時前國王拒認私生女多年　終在皇家城堡內相會

彭博：美國軍售台灣防禦性武器　美台「刺蝟戰略」更加一致

足球界震驚！FIFA主席也中鏢　確診居家隔離還剩10天

美艷化學家全裸慘死！大拇指「詭消失」　上司隔天收訊：我要請假

道瓊再跌222點！紓困案選前推出落空　美股漲跌互見

美媒：習近平密謀顛覆美國　出動600團體「滲透分化」

快訊／高雄興達港堤防外驚見女屍　卡消波塊身分待查

獨／女星「原住民地盤」拍戲遇怪事　惡夢纏身：祂們床邊圍成一圈

打鼓偷到首枚冠軍戒　史普林格不想再當太鼓達人

東區「情色講師」起底！學霸碩士網路紅　裸模實作「手嘴並用」

模擬共軍犯台！「雲豹甲車」凌晨罕見現身北市街頭　警車護送開道

瘋電影／整容液　帥哥可吸引無數美女

本土病例再起！新疆單日新增「22例確診」　474萬人檢測結果出爐

暫停私人車位沒留電話「查出一打是空號」　地主嘆：不再好心借人

正港小胖！崔志萬成季後賽史上「最粗」開路先鋒

光芒怪物新人首局開轟！　G6背水一戰1比0領先道奇

去哪了？黑貓躲螢幕後偷窺奴才 下秒翻身「自由落體」瞬間消失

國際熱門新聞

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

6歲童午覺醒找不到媽...爬15樓客廳窗戶跌落慘死

美艷化學家全裸慘死！大拇指「詭消失」

接受變態醫免費手術後「蛋蛋被吃掉」

美媒：習近平密謀「滲透分化」美國

留學生命案18年　日警找到DNA證據

捷克疫情惡化　宣布實施全國宵禁

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

道瓊跌222點！美股漲跌互見

警擊斃非裔刀男　費城反歧視暴動

拜登兒與姪女脫衣躺床！提前投票者崩潰要重投

巴基斯坦爆炸案　增至8死136傷！

FIFA主席也中鏢　居家隔離10天

彭博：美軍售台灣　「刺蝟戰略」更一致

更多熱門

相關新聞

比利時宣布國家最高警報！餐廳關閉1個月抗疫

比利時宣布國家最高警報！餐廳關閉1個月抗疫

比利時政府為遏制疫情擴散今晚宣布更嚴厲措施，全國餐廳酒吧將關閉一個月，且實施宵禁。迄目前為止，德國、法國、荷蘭都已重啟防疫限制措施，盼能成功抵抗第二波疫情。

比利時疫情又起　專家討論再封城可能性

比利時疫情又起　專家討論再封城可能性

Uber外送員戲精上身　超可愛對話釣出本人

Uber外送員戲精上身　超可愛對話釣出本人

國王新總管：華頓將續任總教練

國王新總管：華頓將續任總教練

比利時伊莉莎白公主入營受訓　軍裝照帥翻全網

比利時伊莉莎白公主入營受訓　軍裝照帥翻全網

關鍵字：

比利時國王私生女Albert IIDelphine Boel

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

隔壁情侶啪啪啪　他崩潰「硬起來」反擊

YAMAHA「BW'S新把妹神車」來了

SM新女團aespa真的有柳智敏！

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面