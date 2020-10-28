道瓊再跌222點！紓困案選前推出落空　美股漲跌互見

▲美股周二漲跌不一。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股周一開盤重挫跌收後，周二（27日）漲跌互見，白宮宣布放棄在選前推出紓困案，選後再進行協商。此外，企業財報不佳與美國確診數字持續高漲，使得道指與標普500跌收，終場僅有那斯達克指數收高。

道瓊工業指數終場下跌222.19點，或0.8％，收在27,463.19點；標普500指數下跌10.29點，或0.3％，以3,390.68點作收；那斯達克指數則是終場上漲72.41點，或0.64％，收在11,431.35點。

參議院周一正式通過巴瑞特（Amy Coney Barrett）最高法院大法官任命案，此後直到11月9日，參議員將能夠暫時提開國會參與競選活動，而糾纏近半年的第二輪紓困案也隨著11月3日的總統大選接近而暫停，此前民主黨籍眾院議長及發言人裴洛西（Nancy Pelosi）及白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）釋出的利多消息，也隨之消散，必須等到大選後在重啟進行。

美國及西歐國家確診數字激增，美國本土經濟激勵措施空轉，使投資人對美股短期前景憂慮。然而，在經濟數據部分，美國9月耐用品訂單呈現連5個月增長，月增率達 1.9%，優於市場預期，為眾多壞消息中的好消息。