中國留學生胸腹部「被捅10多刀」…懸案18年　日警找到DNA新證據

圖文／鏡週刊

日本一名中國留學生於2002年時遺體在住處被發現，身上多處遭刺，失血過多而亡，但時至今日案件懸而未決。近日該案出現新事證，警方在案發現場發現非被害者的血跡，懷疑可能是凶手留下，目前仍在追查中。

據《讀賣新聞》報導，東京杉並區18年前發生一起命案，一名當時22歲的中國籍日本留學生許振勇，遺體在住處被發現，胸部、腹部多處共遭刺10多刀，錢包和財物都沒有被拿走，證據也未指向特定嫌疑犯。

警方近日在當年命案現場附近發現殘留血跡，檢驗結果為A型血與被害者的B型血不同，懷疑血跡為凶手受傷時留下。警方去年引進最新檢驗DNA技術，尚未在資料庫中比對到相符嫌疑人，目前正調查被害人的交友關係。

日本於2010年4月宣布取消懸案的法律追溯期，各地警察則成立專門搜查組調查這些案件，有許多根據現場留下的DNA抓到凶手的案例，例如2008年東京東村山市一名73歲女性在自家公寓遭到殺害，警方從被害者指甲縫中發現微量DNA，2017年4月則根據DNA比對逮到隔壁女鄰居。



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