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接受變態醫免費手術！竟聽見「要吃掉你蛋蛋」　他下一秒下體爆血

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▲▼艾倫（Bob Lee Allen）和蓋茨（Thomas Gates）為一名28歲男子實施非法閹割手術。（圖／翻攝自Facebook／Thomas Gates）

▲艾倫和蓋茨為一名28歲男子實施非法閹割手術。（圖／翻攝自Facebook／Thomas Gates）

記者葉睿涵／綜合報導

美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）一對中年男同志為一名28歲來自維吉尼亞（Virginia）的男子實施免費的非法閹割手術，協助變性，卻聲稱自己是「食人族」，因此要將割下來的睾丸吃掉。事情敗露後，2名嫌犯立刻遭警方逮捕，並控以「無證行醫」、「傷害他人身體致殘」和「攻擊」等罪名。

綜合《紐約時報》和《太陽報》報導，受害男子透過一個網站認識了53歲的艾倫（Bob Lee Allen）和42歲的蓋茨（Thomas Gates）。艾倫聲稱，他擁有15年的變性手術經驗，並且還有6名客戶正等著讓他進行類似手術，於是受害者放心地將手術交給艾倫。

這2名中年男子12日在奧克拉荷馬州一間隱蔽的小屋裡為受害者進行免費的非法變性手術。在進行長達2小時的手術後，這對情侶中的其中一人聲稱自己是「食人族」，因此要將割下來的睾丸吃掉。他還展示了一個冰箱的照片，裡面裝有從手術中收集而來的各個身體部位。

受害男子在手術中因失血過多被送到醫院，艾倫警告他，如果他在途中死去，屍體就會被丟在樹林裡，「沒有急診室，也沒有太平間」(No ER, no morgue)。2人還要求他告訴醫師，手術是他自己「動手」的，不過男子並未遵從指示。

▲▼艾倫（Bob Lee Allen）和蓋茨（Thomas Gates）為一名28歲男子實施非法閹割手術。（圖／翻攝自Facebook／Thomas Gates）

▲艾倫和蓋茨是一對夫妻，他們其中一人聲稱自己是「食人族」。（圖／翻攝自Facebook／Thomas Gates）

醫院通知警方，警方也在14日立即進行搜查，並在艾倫和蓋茨的冰箱裡發現「疑似冰凍睾丸的東西」和一些醫療工具。利福勒郡（Le Flore County）警長德瑞貝利（Rodney Derryberry）表示，「在我的職業生涯中，這個地區從未遇到過這樣的事，但目前民眾的安全還是有保障的。」

這2名嫌疑人在15日被捕後，被控以「無證行醫」、「傷害他人身體致殘」和「攻擊」等罪名。報導稱，這2名男子每人的保釋金為29.5萬美元（約台幣841萬元）。

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